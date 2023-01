Butterfly haircut: o corte de cabelo que virou tendência

O Butterfly haircut é a nova febre do momento! Prova disso é a adesão do corte de cabelo por parte de Sabrina Carpenter, Kaia Gerber e Matilda Djerf, além das mais de 17 milhões de marcações de #butterflycut no Tik Tok. Criado pela cabeleireira de celebridades Sunnie Brook a partir de inspirações dos anos 1990, é um corte em camadas que pretende imitar a forma da asa esvoaçante de uma borboleta.

Ele ganhou popularidade por permitir que os clientes deixem os fios mais curtos crescerem sem precisar cortar os maiores, além de ser possível dobrar as partes mais longas do cabelo e usá-lo como se fosse curto. A camada mais curta, no entanto, não é menor do que a moldura do rosto, o que o destaca das demais opções.

É indicado para quais tipos de cabelo?

Quando uma celebridade admirada faz uma mudança nos fios, é comum encontrar quem fique tentado a repetir o visual. Antes de sair correndo e pegar uma tesoura, é necessário verificar se o corte é adequado para o seu tipo de fio. “Cabelos lisos e levemente ondulados se dão melhor com o Butterfly haircut. Nos outros casos, a necessidade de finalização com babyliss e escova aumenta muito”, explica o maquiador e cabeleireiro profissional Julio Elibio. Quem tem fios finos também pode ficar arrependido, pois ele vai parecer ainda mais fino graças às camadas.

O corte pode ser feito em cabelos alisados?

“O Butterfly haircut não é feito para aqueles que possuem alisamento no cabelo, porque é um corte que precisa de movimento, sendo que o processo de tornar os fios lisos tira isso”, afirma o especialista. Em casos de dúvidas, uma dica é levar uma inspiração ao seu cabeleireiro e perguntar se o resultado seria equivalente caso você fizesse o corte.

Como estilizar?

O Butterfly Haircut requer secagem e manutenção, sendo pouco prático e, por isso, mais indicado para quem tem disponibilidade para fazer os dois processos quase que diariamente. Antes de secar, lembre-se de utilizar protetores térmicos para diminuir os danos causados pelo aparelho. Paralelamente, fazer movimentos que desenhem as pontas é uma dica para trazer a forma das asas da borboleta.

Como fazer o Butterfly haircut?

“Por ser um corte feito em camadas e ser medido na altura do rosto, tem uma complexidade que torna difícil uma pessoa fazê-lo sozinha, com a medição correta. Assim, o ideal é encontrar um especialista que possa dar o resultado que você procura”, reforça Julio. Muitas pessoas, entretanto, estão cortando o cabelo a partir do seguinte tutorial (o que não recomendamos, ok?):

Inspirações

