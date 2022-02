Horóscopo semanal de 13/02 a 19/02: período é de insights poderosos

Áries: um lindo aspecto no céu marca o início da semana para você, recheado de insights e tomadas de decisões baseadas em seu lado emocional. Apesar da sua força exterior, você começa a semana colocando na balança tudo que vem vivendo, com o objetivo de tomar melhores decisões e abrir mão do que não te serve mais. Conte com sua fé para seguir esse caminho.

Touro: nessa semana, as responsabilidades podem ficar um pouco mais pesadas por aí, com aumento de trabalho ou de algum compromisso. Não se desespere e nem tenha medo de mudar qualquer rota para obter melhores resultados. Mesmo com muita pressão, você saberá colher os frutos depois.

Gêmeos: semana de movimento no trabalho, com uma leve correria e cumprimento de prazos. Não se desespere e mantenha a ansiedade em equilíbrio. Um romance pode ganhar novos passos a partir dos próximos dias – deixe fluir sem medo e sem pressão. Lembre-se sempre de curtir o hoje.

Câncer: a semana é marcada por um aspecto especial em seu signo, trazendo à tona uma vontade de se jogar na vida sem medo e dúvidas. Para os próximos dias, construa a clareza de que todos os seus objetivos podem ser alcançados por você e somente por você. Libere as crenças de limitações, essa é uma semana para você criar novos caminhos para suas escolhas. Aproveite!

Leão: uma lua cheia em seu signo, na terça-feira, pode trazer alguns sinais do que esperar pelos próximos dias. Novidades marcam sua rotina, ligadas, em especial, com todos os movimentos que foram criados há 6 meses atrás. Resultados satisfatórios no trabalho e no andamento de uma relação tornam seus próximos dias muito bons.

Virgem: semana para colocar a saúde mental em ordem. Por mais que o mundo esteja acelerado, não esqueça de parar um pouco para fazer o que gosta ou desconectar. Um projeto ou trabalho ganham novos movimentos, mas é necessário que você reveja algumas estratégias. Só não perca muito tempo em detalhes que não agregam.

Libra: algumas questões que não ficaram resolvidas tempos atrás podem chegar novamente para que você reveja alguns pontos e tome algumas boas decisões daqui em diante. Os próximos dias serão de fortes insights para que você construa melhor sua jornada de força e equilíbrio para tudo que deseja tirar ou deixar em sua vida.

Escorpião: a semana traz uma união favorável para seu signo, apesar dos fortes desafios internos dos últimos dias. Abra-se para novidades que chegam através de seus relacionamentos e de sua convivência com os mais próximos. Semana de uma linda reconexão por aí, e que pode trazer frutos incríveis.

Sagitário: mercúrio em seu setor de comunicação dá aquela força no trabalho essa semana, trazendo oportunidades, inclusive, que você considerou perdidas em algum momento. Semana boa também para exercitar a mente, seja com livros ou com novos estudos. Os próximos dias te trazem algumas certezas de caminhos certos, apesar da correria.

Capricórnio: para os próximos dias, aposte na sua intuição para tomar algumas decisões no trabalho e financeiras. Não é hora de grandes riscos, mas movimentos se fazem necessários para que você obtenha resultados melhores ali na frente. Início de semana traz um pouco de dúvida sobre um relacionamento – talvez algum amor do passado ainda brilhe seus olhos por aí. Para isso, silencie o coração e escute o que ele tem a dizer.

Aquário: última semana com a regência do seu sol traz movimento – nada de dias parados por aqui. É hora de arregaçar as mangas e aproveitar o que essa energia toda te presenteou. Para essa semana, aposte no seu poder mental para mudar certas crenças e adote uma postura mais prática diante dos desafios. Não tenha medo de decidir por você o que precisa ser feito.

Peixes: uma oposição entre a Lua e Netuno se faz presente, trazendo dias de algumas decisões a serem tomadas na vida cotidiana. Deixe de lado um pouco o desejo por si só e parta para a realização, sem medo de fazer escolhas e assumir riscos – inclusive nos relacionamentos. Final da semana vem com um presente do sol para você: um pouco mais de energia fará com que você mude o astral por aí. Aproveite as boas sintonias e os reencontros.

