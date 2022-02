Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em fevereiro

21/01 a 19/2

Você tem muitas responsabilidades sobre os ombros e está lidando bem com isso. O retorno ao movimento direto de Vênus e Mercúrio (29/01 e 04/02, respectivamente) te ajuda a tomar decisões na vida pessoal, fazendo as coisas caminharem. Você está pronta para assumir um compromisso sério com alguém ou um novo empreendimento – pode ser que você se case, se sinta pronta para ter um filho ou compre uma casa. O importante é se abrir para as possibilidades e entender que tipo de escolhas está pronta para realizar.

20/2 a 20/3

Este é um mês ultrassocial para você, com tempo extra para ver amigos e se reconectar com todos aqueles que perdeu de vista durante a pandemia. A união de Vênus e Marte no começo de fevereiro trabalha as esperanças e os desejos de busca de novos conhecimentos. A rede de apoio será necessária já que a carga de trabalho parece ser particularmente pesada neste período. Cuide da sua saúde e planeje-se para descansar, ao menos um final de semana. No dia 8, uma viagem espontânea ou um evento especial em sua cidade pode acontecer – diga que irá sim, por favor! Anote na agenda os dias 14 e 16, ideais para melhorar a sua vida amorosa.

21/3 a 20/4

Fevereiro será muito favorável para a sua carreira e finanças, graças à influência de Marte e Vênus. Ainda com a ajuda de Júpiter, podem surgir no caminho promoções, aumentos ou até mesmo uma oferta de emprego. Aproveite a Lua Nova do dia 1 para tirar os sonhos do papel. O mês também indica um equilíbrio maior entre o profissional e o pessoal – encontros com amigos e pessoas queridas serão necessários, mesmo que por Zoom. Já no dia 16, a Lua Cheia em Leão traz luxo e beleza aos romances. O signo também rege os filhos, o que dá abertura para discutir a possibilidade de ter um ou, se já tiver, curtir a data em família.

21/4 a 20/5

Forças antagônicas te causam certo desconforto no começo do mês: por um lado, você está ansiosa para provar o sucesso na carreira; por outro, deseja profundamente uma mudança de cenário. No dia 17, Júpiter e Urano mostram caminhos possíveis para assumir novas responsabilidades, seja para dar aulas, ministrar palestras ou atuar nas redes sociais. Apesar disso, não deixe de fora da agenda aquela vontade de fugir da cidade, nem que seja por um fim de semana. Na parte afetiva, a conjunção de Vênus e Marte em Capricórnio, mais a Lua Cheia em Leão, dão uma camada extra de paixão e intimidade com parceiros ou amigos.

21/5 a 20/6

Depois de um Mercúrio retrógrado atuando diretamente nas suas finanças, este será um mês glorioso, repleto de boas novas. Um aumento chegará quando você menos esperar a oportunidade. Fique de olho no dia 8, quando Urano estará em ângulo perfeito com Marte: é uma boa oportunidade para firmar parcerias. Os dias 17 e 24 também trazem ótimas surpresas para a vida profissional. Este é um período dourado, deslumbrante e corajoso. Se estiver negociando, peça o que é devido. E ainda tem espaço para o lado pessoal: dê uma escapadinha da rotina viajando para outra cidade, de repente para visitar um parente.

21/6 a 21/7

Nada como um dos meses mais românticos do ano para as cancerianas. Vênus e Marte, ditos namorados cósmicos, raramente se encontram, por conta das órbitas distantes. A sorte é que ambos irão se cruzar. Não só: Mercúrio e Plutão também atuam na área dos compromissos. Então, se for casada, é o momento para reacender as chamas do relacionamento; se estiver namorando, pode ser um período fértil para planejamentos futuros; e se estiver solteira, a boa notícia é que, em fevereiro, você encontrará pessoas importantes. Financeiramente, a Lua Nova do dia 1 e a Lua Cheia do dia 17 trazem bons ares para colheitas de seus esforços até aqui.

22/7 a 22/8

Apesar das suas habilidades de liderança, este mês pede para você soltar um pouco as rédeas e trabalhar como parte de uma equipe. O que não significa que seus esforços passarão despercebidos. Os dias 8 e 17 atuam na criatividade dentro do trabalho e na organização das finanças. Se você for autônoma, atente-se para possíveis novos sócios ou parcerias. Neste período mágico para unir forças, sua perspectiva de sucesso nunca foi melhor. No amor, a Lua Nova em Aquário, no dia 1, mexe na casa do matrimônio, indicando compromissos mais sérios. Mas não aceite ou faça planos tão concretos até o dia 4. Espere Mercúrio sair do movimento retrógrado.

23/8 a 22/9

Você está com vontade de se divertir e amar, então entregue-se à cena social, querida virginiana! Marte está voando por Capricórnio e, junto com Vênus, proporcionam ares favoráveis para conhecer novas pessoas e circular. É hora de buscar equilíbrio na rotina e se abrir para o que o mundo tem a te oferecer. Para quem estiver comprometida, invista em alternativas de lazer e cultive a intimidade com presentes e surpresas agradáveis. O mês também é certo para mudar o visual e encontrar jeitos de trabalhar a sua autoestima através da aparência. Depois do dia 16, você pode querer se recolher e desfrutar de descanso e privacidade, graças a energia da Lua Cheia.

23/9 a 22/10

Fevereiro (e março!) serão meses propícios para mudanças de casa ou compra de imóveis. Caso isso esteja nos planos, aproveite. Caso contrário, pode sentir uma vontade de melhorar a aparência do lugar onde você vive. O movimento direto de Vênus emana boas energias na vida doméstica: o lar é onde o coração está. Falando nele, a Lua Nova em Aquário, no dia 1, iluminará a casa do amor. Ela é particularmente boa para estimular os encantos pela vida, pela natureza e pelas pessoas próximas, além de te ajudar a pensar criativamente. Você vai emocionar seus clientes com suas ideias, então não tenha vergonha de compartilhá-las com confiança.

23/10 a 21/11

A casa está rondando seus pensamentos. Talvez esteja com vontade de investir em um imóvel próprio, mas a preocupação com as contas não te deixa avançar na questão. Escorpião é um signo astuto com as finanças, portanto, se tiver dúvidas, não faça. Este mês, o trabalho será enaltecido com boas influências, seja um novo cargo, um aumento ou novos negócios. Viagens curtas com a família ou parceiros serão possíveis ao longo de fevereiro, impulsionadas pela energia de Marte com Vênus. A Lua Nova em Aquário, no dia 1, é a melhor do ano para te trazer oportunidades de resoluções e mudanças nos assuntos domésticos e familiares.

22/11 a 21/12

A vida financeira e o interesse em se comunicar com o público serão iluminados neste mês. Cuidado apenas com os gastos desnecessários: organize-se para conseguir comprar o que precisa para a casa ou para a família. Na arte da comunicação, a Lua Nova em Aquário, no dia 1, estimula os planos para lançar coisas (um podcast, um livro, um novo aplicativo ou até mesmo realizar uma reunião importante). Saturno virá em conjunção, fazendo você se comprometer 100% com qualquer coisa que decidir fazer – e isso, geralmente, é um fator de sucesso. Celebre o amor com a Lua Cheia em Leão, no dia 16, e surpreenda-se.

22/12 a 20/01

Depois de um pouco de desequilíbrio em janeiro, fevereiro traz bons aspectos para a carreira, graças a Vênus e o movimento direto de Mercúrio, a partir do dia 4. A melhor parte é que Marte estará em seu signo até o dia 6/3, te dando uma injeção de determinação, coragem e paixão. O mês também é dos apaixonados, com o encontro cósmico entre Vênus e Marte, ambos em Capricórnio: a química vai brilhar! A ênfase ao dinheiro chega com a Lua Nova, logo no dia 1, e com a Lua Cheia, no dia 16. Aproveite para pagar as contas, quitar as dívidas e se estruturar financeiramente.