Horóscopo semanal: as previsões entre 19/09 e 25/09

Áries: A semana começa com a energia pronta e favorável para você cuidar dos assuntos do passado e família, por mais que isso seja um pouco desafiador, é essencial encarar tudo de frente para que não haja arestas ali adiante. No decorrer da semana, a prioridade muda e seus relacionamentos ganham força e energia. É hora de se preparar para novidades.

Touro: Essa semana, Mercúrio mantem seu movimento retrógrado, agora, no ponto mais favorável do seu Mapa. Isso traz a você um pouco de freio em alguns projetos – talvez seja o momento de recalcular algumas rotas e decisões. A parte criativa merece atenção também – não tenha medo se se expressar por vergonha ou receio de ser julgada. O momento pede equilíbrio na mente.

Gêmeos: Com o fim do inverno e chegada da Primavera, você dá boas vindas ao Sol no ponto mais favorável do seu Mapa. Essa energia chega com altas doses de criatividade, autoestima e até um romance, que tem tudo para engajar. Tire a semana para cuidar de você, fazendo o que gosta e dando espaço para novas descobertas.

Câncer: A semana começa com a Lua em seu signo, fazendo a boa e velha renovação mensal de energia. Não tente segurar a emoção e tampouco os aprendizados que vem com essa vibe. No meio da semana, o Sol muda de casa e entra no seu setor de família e passado – é hora de equilibrar e aproveitar o momento para ressignificar o seu passado.

Leão: Mercúrio continua seu movimento retrógrado e, no final da semana, ele chega em seu setor de valores e dinheiro. É hora de reorganizar essa área sem medo – mesmo que você enfrente alguns imprevistos. Saiba que é o melhor momento para lidar de frente com estas situações. No trabalho, é um bom momento para compartilhar suas ideias.

Virgem: Esta semana, você recebe de volta seu planeta, Mercúrio, que segue retrógrado até dia 02 de Outubro. Com isso, você tem nova oportunidade de seguir uma ideia, um projeto ou decisões que foram tomadas sem pensar muito antes – é momento de revisão. Não tente apressar nada, muitas situações podem voltar nesse período te pedindo novas e decisivas soluções.

Libra: Sorria, é Primavera! Essa semana, o Sol muda de lugar e chega em seu signo trazendo renovação e energia! Aproveite o momento para fazer aquela limpeza energética, tanto de objetos, quanto de pessoas – é o período mais propício para que você atraia vibes poderosas. Seus relacionamentos estarão na linha de frente dessa energia – cuide bastante de quem você quer que permaneça por perto e não tenha medo de afastar energias que não fazem mais sentido.

Escorpião: O Sol chega em seu ponto mais sensível do Mapa e isso traz a você certa melancolia para tratar de assuntos que não são tão fáceis assim de encarar. Contudo, não há motivo para desespero: é um bom período para você renovar suas energias e direcionar o que realmente deseja sentir. Suas relações estão ainda na sua lista de prioridades e você pode receber incentivos do universo para mudar a situação que for nesse setor.

Sagitário: A semana de Lua Minguante desacelera um pouco você, mas não é motivo para pânico. Na verdade, você pode utilizar esses momentos para recalcular sua rota e suas últimas decisões. No trabalho, alguns imprevistos e troca de responsabilidades pode acabar chegando em você, mas isso trará bons frutos se você agir com otimismo e fé.

Capricórnio: Caso você esteja pensando em viajar ou começar um novo curso de aperfeiçoamento, espere um pouco mais ou organize bem seu planejamento. Isso porque Mercúrio retrógrado chega neste setor e traz alguns imprevistos – tudo para que você se mantenha presente e dê as devidas prioridades. Saturno e Urano também trazem o conselho de não colocar os pés pelas mãos em um romance – é hora de promover a reciprocidade, não dê mais que recebe, certo?

Aquário: O Sol brilha em seu signo-irmão do Elemento Ar, Libra, e promove um caminho livre para sua expansão de consciência e novas descobertas ligadas ao autoconhecimento. Você permanece com uma energia equilibrada e direcionada. Contudo, Saturno ainda continua retrógrado em seu signo e te lembra, nem sempre com tanto amor, que seu propósito de vida precisa ser seguido e cada vez mais trabalhado. Não se esconda através de procrastinação e medo.

Peixes: Essa semana, os astros indicam boas energias para tudo que você deseja transformar e modificar. Está pensando em mudar de emprego? Reúna suas energias e sua crença para que você construa novos e prósperos caminhos. Mas, se o assunto for

relacionamento, não desanime: a comunicação precisa melhor trabalhada para que as energias estejam alinhadas novamente. Há chance de uma situação de passado mal resolvida vir à tona pedindo uma nova decisão.

Pílulas astrais

19/09 : Não há nada no passado mais, a não ser aprendizado. Olhe pra frente.

: Não há nada no passado mais, a não ser aprendizado. Olhe pra frente. 20/09 : Quantas coisas você perde por medo de tentar? O hoje pede passagem.

: Quantas coisas você perde por medo de tentar? O hoje pede passagem. 21/09 : Sempre que há uma decisão a ser tomada, pergunte a sua alma. Ela não erra nunca!

: Sempre que há uma decisão a ser tomada, pergunte a sua alma. Ela não erra nunca! 22/09 : Hoje o Sol chega em Libra trazendo energia aos relacionamentos e equilíbrio para

nossa vida. Aproveite!

: Hoje o Sol chega em Libra trazendo energia aos relacionamentos e equilíbrio para nossa vida. Aproveite! 23/09 : Mercúrio retrógrado pergunta: o que é necessário rever e pensar novamente sobre a

minha vida para que eu tenha a perfeição que tanto almejo?

: Mercúrio retrógrado pergunta: o que é necessário rever e pensar novamente sobre a minha vida para que eu tenha a perfeição que tanto almejo? 24/09: Não tenha receio de seguir seu coração. Lá na frente os caminhos te mostrarão que

estava certa!