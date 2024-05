Casamento civil: tendências de vestidos e looks para noivas

O casamento civil é um dos momentos mais importantes – e emocionantes – para os casais que decidem trocar as alianças no altar. Seja no cartório ou em um local reservado para a cerimônia, o momento pede para que o look da noiva seja marcante e cheio de personalidade.

Com diversas opções e tendências únicas para este momento especial, selecionamos aqui um compilado com as melhores tendências de vestidos e combinações para usar no casamento civil, que irão fazer você arrasar na hora de dizer o tão aguardado “sim!”. Confira as principais tendências:

Vestido curto com mangas bufantes

Para noivas que seguem estilos românticos e sofisticados no dia a dia, as mangas bufantes podem atribuir ainda mais essa imagem delicada na hora de trocar as alianças na cerimônia de casamento civil.

Com opções que vão desde mangas estruturas, até as mais simples e discretas, o equilíbrio para esta opção está nos vestidos de comprimentos mais curtos que podem ser uma opção perfeita para quem procura utilizar um look com um toque de conto de fadas.

Para a escolha do vestido com mangas bufantes ideal, aposte em tecidos leves como o crepe, a viscose e seda, que além de não transmitirem calor ou sufocamento na hora da cerimônia, poderão proporcionar a estrutura e o volume que suas mangas bufantes merecem. Uma verdadeira princesa!

Laços românticos

Tendência forte para noivas e também para as passarelas em 2024, os laços, assim como as mangas bufantes, podem ser algumas das opções mais desejadas por aquelas que se mantém antenada aos grandes lançamentos de grifes nos últimos meses – principalmente com a moda coquette.

Utilizada em opções simples, porém sofisticadas, em coleções de grifes como Prada e Chanel, os laços transmitem feminilidade e delicadeza quando ajustados em pontos estratégicos do vestido ou look para o casamento civil.

E para adaptar esta tendência sem parecer um look infantilizado, dê preferência para laços produzidos a partir mesmo tecido do vestido ou look escolhido, e aposte também em formatos mais discretos e com aspectos fluidos.

Eles poderão ser aplicados nas alças, no colo, na barra ou até mesmo nas laterais do seu vestido ou conjunto de alfaiataria, para que mesmo discretos, sejam destaques de um look ainda mais romântico e delicado para a ocasião.

Moderno e sem alças

Se engana quem pensa que cerimônia de casamento é sinônimo de usar apenas vestidos. Os conjuntos de alfaiataria são algumas das opções fortes para noivas que buscam modernizar na hora de subir ao altar.

Com opções que imprimem personalidade e modernidade ao evento, uma das combinações mais procuradas, certamente, são os corserts estruturados e sem alças, famosos “tomara que caia”.

Nesta combinação, os decotes poderão ser os principais protagonistas para um look ainda mais impactante, mas sem deixar a sofisticação e a elegância de lado. Priorize os decotes que irão oferecer estrutura para tornar o look confortavelmente seguro, com ajustes necessários em seu colo, cintura e costas.

E não se esqueça de abusar dos acessórios, afinal, se tem decote, o espaço para colares e brincos ficam livres para a criatividade!

Rendas delicadas

Para aquelas que buscam looks clássico de casamentos, a renda bordada é uma das opções que não podem faltar quando o assunto é vestido de noiva. Durante a cerimônia civil, esse tecido pode ser facilmente utilizado em vestidos mais estruturados, que contam com camadas marcantes e comprimentos maiores, como os vestidos midi e longos.

Apesar da delicadeza e da fluidez da renda, é necessário ficar atenta ao tipo de padronagem a ser escolhida para compor o seu visual. Opte por desenhos menores e que não sobrecarreguem a estrutura e imagem do vestido e faça com que o volume e a pureza da renda sejam destaques nesse look que transmite, assim de tudo a delicadeza que um casamento pede.

Para padronagem de flores ou desenhos orgânicos, escolha acessórios delicados, como brincos de cristais e tiaras de tecido. E para dar aquele toque clássico de casamento, priorize os tons de branco mais intensos e evite utilizar cores como off-white ou bege.

Utilize dessas tendências a favor de seu estilo pessoal e eleve ainda mais a beleza deste momento tão especial, afinal, noiva feliz é sinal de casamento perfeito!

