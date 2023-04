Horóscopo: previsões para a semana entre 17/04 e 23/04

A semana chega para mostrar que intensidade não é fraqueza, e que é preciso tomar ações e confiar em você mesma para alcançar o que deseja. Na quinta-feira (20), o Eclipse Solar em Áries coloca a vida para andar, e será necessário estar preparada. Já no dia seguinte, Mercúrio fica retrógrado em Touro, trazendo balanço das escolhas. Vamos à previsão completa do horóscopo?

Horóscopo semanal (17/04 a 23/04)

Áries: Semana importante para o seu signo, com o Eclipse Solar que acontece por aí no dia 20. Você recebe muitas energias e algumas respostas para o que vem buscando. O momento pede cautela com ímpetos, mas o cultivo da coragem se faz necessário para chegar onde deseja. Renovação e determinação marcam sua semana.

Touro: Os próximos dias trazem insights importantes para você determinar o que ainda falta conseguir. Não espere pelo momento perfeito, crie a sua jornada agora mesmo. Mercúrio fica retrógrado em seu signo e promove reflexão e certa pausa no que precisa de readequação. Situações mal resolvidas tendem a voltar, esteja preparada.

Gêmeos: Com o Eclipse desta semana, sua comunicação e exposição ganham novos ares, com oportunidades boas para atingir o que deseja dentro do seu propósito. Não tenha medo de seguir sua intuição. Contudo, algumas questões internas voltam com a chegada de Mercúrio Retrógrado pedindo novas soluções.

Câncer: Semana boa para seguir em frente com seus planos e projetos. Um reconhecimento chega para trazer novos ares em sua carreira. Cuidado, apenas, com o excesso de energia, pois pode perder um pouco a paciência com o que não deve. Priorize também seus momentos de lazer e relacionamentos.

Leão: Com a forte energia do Eclipse essa semana, o Universo te traz oportunidades de novos conhecimentos e chances de expandir-se cada vez mais. Não tenha receio de aprender ou de buscar o que precisa para seu crescimento. Uma viagem ou um plano de conhecer novos lugares se materializa essa semana.

Virgem: Apesar da energia estar mais oscilante, você aproveita essa semana para colocar as coisas em seus devidos lugares. Mercúrio, seu planeta regente, fica retrógrado em seu setor de conhecimento e alguns ensinamentos voltam a fazer parte dos seus dias. Preste atenção nos sinais desta semana, pois algumas questões buscadas por você podem ter as respostas que procura.

Libra: O Eclipse Solar desta semana traz à tona seus sentimentos e questões voltadas aos seus relacionamentos. Os próximos dias serão decisivos para que você conclua algo ligado ao passado a fim de pegar um novo rumo em sua vida. Não tenha receio de mexer fundo para limpar o que for preciso.

Escorpião: Mercúrio fica retrógrado em seu setor de relacionamentos e parcerias e o cuidado aqui é com a sua comunicação e seu modo de levar as suas relações. Cuidado com a maneira de agir e de pensar. Situações do passado mal resolvidas voltam como gatilhos para que supere e decida um momento presente de maneira mais coerente e sensata.

Sagitário: Com o Eclipse Solar acontecendo em seu paraíso astral, você sente essa energia de dentro para fora e pode ter muitas oportunidades de crescimento neste período. Aproveite sua criatividade e bem-estar para renovar suas relações e contatos. Chances boas te encontram essa semana.

Capricórnio: Com Mercúrio fazendo a retrogradação no seu setor mais positivo do Mapa, os próximos dias serão mais lentos do que você gostaria, mas a lição é preciosa: o que está tentando fugir ou não aceitar de vez para que as coisas realmente aconteçam como deseja? Situações já vivenciadas chegam novamente te pedindo para fazer novas escolhas – esteja consciente do que quer dessa vez.

Aquário: Com a forte energia do Eclipse Solar essa semana você ganha uma renovação em sua comunicação no geral, sobretudo na sua profissão. Há chances de novas oportunidades e ganhos – o reconhecimento chega. Viagens rápidas e novas pessoas em seu caminho não estão descartadas, mas atente-se com o passado – deixe onde está para não atrapalhar suas novas escolhas.

Peixes: Com a chegada do Eclipse em seu setor inconsciente, algumas verdades vêm à tona e trazem respostas que você busca. Porém, saiba sentir o que precisa e não tenha medo destes sentimentos. Mercúrio retrógrado traz oportunidades de rever planos e projetos de carreira – algo que considerou encerrado pode voltar a fazer parte da sua vida agora.