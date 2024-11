Horóscopo da semana: 4 a 10 de novembro

Movimentos de expansão e introspecção são influenciados pelos trânsitos de Marte e Saturno, além do Sol, claro. A melhor forma de se preparar para a semana que começa na segunda (4/11) é acompanhar o horóscopo da semana, com dicas práticas para cada um dos signos do zodiáco.

Áries: Marte chegando no ponto mais positivo do seu Mapa te traz energia extra para colocar planos e ideias em ação. Você estará mais determinada a alcançar seus objetivos, mas tenha cautela com a impulsividade de querer fazer tudo ao mesmo tempo. No romance, seu magnetismo estará em alta, pode ter surpresas positivas ao longo da semana.

Touro: Essa semana, os amigos ou círculo social podem trazer caminhos abertos ou serem pontes para realizações. O momento é de estruturação com parcerias a longo prazo e esse movimento te coloca com mais responsabilidade no que precisa fazer daqui em diante. Certifique-se de se colocar intensamente dentro de um plano ou projeto sem medo e inseguranças.

Gêmeos: Marte chegando no seu setor de comunicação pede um pouco mais de atitude e determinação com seus projetos. Esse é o momento de você conquistar mais visibilidade no que deseja fazer, seu poder pessoal e magnetismo estarão em alta e você pode colher bons frutos. A carreira traz novidades também, com a estruturação de um negócio ou até melhores oportunidades.

Câncer: Sol e Saturno em harmonia essa semana promove boas novas com assuntos que envolvam sua expansão e crescimento. Uma viagem ou curso podem abrir portas para que você se desenvolva ou tenha novidades. O momento pede um pouco mais de maturidade para lidar com questões emocionais, é hora de equilibrar o seu racional para não se perder.

Leão: Com Marte chegando em seu signo essa semana, você renova todo seu poder de ação e coragem. O momento é de maior estabilidade, mas como a energia estará em alta, tenha cautela com impulsos e até certa agressividade em atitudes e palavras. A semana também traz mudanças importantes com questões relacionadas a casa, família e passado.

Virgem: A semana traz muita impulsividade e até certas questões determinantes sobre o seu lado emocional que podem gerar resultados interessantes, se você se permitir a sentir. Os astros te convidam a experimentar e ousar um pouco mais em atitudes e nas coisas que deseja fazer. Sol e Saturno trazem oportunidades importantes de alinhamento com relacionamentos e romances.

Libra: Para os próximos dias, tenha cautela com certa impulsividade, sobretudo com amigos, parceiros e colegas. Sua ansiedade pode determinar algumas situações e gerar mal entendidos. Contudo, a energia estará positiva para focar em solucionar algumas pendências e fazer tudo fluir melhor – foque na solução e não no problema essa semana.

Escorpião: Sol em seu signo e Saturno no ponto mais positivo do seu Mapa te convidam a pensar no futuro. Após um ciclo de mudanças, chegou a hora de estruturar o que deseja diante de tanto movimento. Marte em Leão movimenta sua carreira e bons frutos podem chegar agora, mediante a certas iniciativas suas. Não pare.

Sagitário: Você pode sentir-se mais introspectiva essa semana, ainda mais com a energia de Sol e Saturno que trazem questões emocionais para serem resolvidas de vez. Situações familiares também podem mexer um pouco na estrutura, mas a boa notícia é que se encaminham da melhor forma possível e você ainda se sente melhor com o resultado final. Momento de buscar mais questões de autoconhecimento e espiritualidade para se nutrir.

Capricórnio: A semana pede um pouco mais de foco em suas questões de trabalho e estudo. Sol e Saturno abençoam seus planos e, há chances de crescimento se souber focar mais em seus objetivos. Marte chegando em seu setor de transformação pede um pouco mais de determinação com algumas mudanças que você vem protelando em sua vida.

Aquário: A semana traz boas oportunidades de ganhos e projetos de trabalho que chegam como um novo capítulo da sua vida. Você está pronta para mais e tanto o Sol, quanto Saturno abençoam esse momento, te colocando em ponto de destaque e reconhecimento. Com Marte chegando em seu setor de relacionamento, há novidades e muito poder pessoal nos romances.

Peixes: Sol e Saturno, que está em seu signo, trazem oportunidades boas de crescimento e expansão. Um estudo ou até mesmo uma viagem podem te abrir portas para algo maior – é necessário, apenas, se desapegar do que te incomoda emocionalmente para que não seja impeditivo. Liberte-se de culpas e responsabilidades emocionais que não são suas.

