Especial Horóscopo 2024: previsões para Sagitário

Quer saber como será o novo ano? Aqui, trazemos as previsões do horóscopo 2024 para Sagitário!

Você, Sagitariana, em 2024

2024 começa com seu autocuidado e bem-estar em clima de renovação. Energia e muita criatividade te acompanham já no comecinho do ano.

Em maio, você pode sentir mais prosperidade e até uma pitada de sorte em suas decisões. Viagens rápidas podem fazer parte do seu ano, o que promove um aumento na sociabilidade e a curiosidade em explorar novos lugares.

Previsões para Sagitário em 2024: saúde

Um Ano de Saturno pede mais autorresponsabilidade e isso inclui a sua saúde física e emocional. Em maio, sua vitalidade estará em alta.

É necessário lembrar das pausas e promover momentos de relaxamento para não se sentir sobrecarregada. Evite exagerar na alimentação, principalmente em reuniões e confraternizações. Em setembro, cuidado com a área da coluna.

Previsões para Sagitário em 2024: amor

Você começa o ano já com boas influências em seu setor amoroso, com possibilidades de novos encontros e muita harmonia nas relações.

Contudo, a partir de maio, a sorte bate na sua porta de vez e traz prosperidade neste setor, com chances de mais estabilidade emocional e boas novas no amor. Se estiver pensando em engravidar, 2024 te abre as portas para isso.

Previsões para Sagitário em 2024: dinheiro

Será uma fase de mais pé no chão. Você estará mais madura para lidar com suas finanças, focando no que realmente pode e deve fazer de acordo com suas possibilidades.

Saturno pede direcionamento e foco. Entre junho e novembro, algumas pendências podem aparecer. Mercúrio Retrógrado em seu signo no final do ano alerta também para imprevistos e mudanças de planos.

Previsões para Sagitário em 2024: carreira

O novo ano traz muita sorte e prosperidade com parcerias e sociedades de trabalho. É momento de expandir suas ideias e projetos, visando, inclusive, bons investimentos.

Seu propósito profissional toma forma, sobretudo em abril, quando criatividade e expansão ganham novas energias. Em setembro, novembro e dezembro, com a influência de Mercúrio Retrógrado, evite fazer mudanças bruscas, iniciar projetos e assinar contratos.