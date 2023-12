Especial Horóscopo 2024: previsões para Aquário

Quer saber como será o novo ano? Aqui, trazemos as previsões do horóscopo 2024 para Aquário!

Você, Aquariana, em 2024

Prepare-se, aquariana: o ano começa já com transformações. Seja na carreira ou na vida pessoal, você finalmente “passa de fase”, olhando sempre para frente. Orgulhe-se da sua trajetória, você batalhou por cada um dos passos que deu.

A partir do mês de maio, uma bela onda de sorte, criatividade e empoderamento te encontram no setor mais próspero do seu Mapa. Aproveite esses insights para adquirir um hobby novo — o que você quer experimentar? — e expandir os seus horizontes.

Previsões para Aquário em 2024: saúde

Sua saúde em 2024 passa por altos e baixos. É necessário cuidar mais dos aspectos emocionais e mentais para que eles não reverberem depois em situações físicas.

Continua após a publicidade

Por ser um ano saturnino, cuidado extra com membros inferiores e coluna. Evite procedimentos nos meses de abril e julho.

Previsões para Aquário em 2024: amor

O ano traz boas novas para os romances, com pitadas boas de energias e excelentes encontros. Você inicia 2024 com Vênus passando por seu signo, e com o poder pessoal pra lá de alto. Boas chances de relacionamentos evoluírem em maio.

O Eclipse Solar de outubro promete trazer novidades de fora também.

Continua após a publicidade

Previsões para Aquário em 2024: dinheiro

O ano passado te deu mais autonomia para lidar com suas finanças, apesar de desafios. Em 2024, com a regência de Saturno, você finalmente consegue ver frutos de tanto esforço. Contudo, o discernimento e foco nos objetivos devem ser constantes.

Atente-se para o Eclipse de setembro, que pode mexer de forma positiva em suas finanças. Aproveite!

Previsões para Aquário em 2024: carreira

Você passa por um período de mais responsabilidade em seu trabalho e, em 2024, não será diferente. Prepare-se para novas oportunidades e transformações que te permitam se descobrir e desafiar.

Continua após a publicidade

Alguns encerramentos não estão descartados, mas acontecem justamente para o novo surgir. A regência de Plutão em seu signo te oferece mais maturidade para lidar com seus propósitos de maneira clara.