Horóscopo da semana: previsões entre 25/03 a 31/03

A semana começa com a promessa de harmonia e equilíbrio em nossos planos. Porém, cuidado: a Lua em Escorpião a partir de quarta-feira (27) deixa tudo mais emocional, tornando a tomada de decisões assertivas mais difícil. Além disso, a Páscoa no domingo (31) abre portais energéticos que inspiram novos começos. A seguir, você confere a previsão completa da semana:

Horóscopo da semana

Áries: O Eclipse Lunar do início da semana traz novas determinações em seus relacionamentos. Você estará aberta a promover mudanças, já que a influência da Lua em Libra propõe clareza e luz para o que precisa de equilíbrio. Coloque suas prioridades, mas também entenda a importância do outro em sua vida.

Touro: A semana traz aspectos mais desafiadores internamente, mas com pitadas de soluções ao longo da semana. Contudo, o amor passa por uma reavaliação, sobretudo de limites e de questões pontuais dentro da relação. Procure manter o diálogo, sem apelar para o excesso emocional.

Gêmeos: Vênus continua abençoando sua carreira e traz novidades e surpresas para a semana. O Eclipse Lunar promove mudanças em seus vínculos sociais, movimentando pessoas e oportunidades. Romances e novas paixões não estão descartados. O momento pede desconstrução e recomeço.

Câncer: Com a energia do Eclipse do começo da semana, você tende a analisar suas escolhas e decisões com mais discernimento e clareza. O momento pede novidades e ressignificação, coloque-se a favor das possibilidades. Sua carreira passa por momentos positivos e decisivos.

Leão: Com a energia do Sol em seu setor de expansão, você encontrará essa semana muitas possibilidades de crescimento e conhecimento. Contudo, cuidado com auto sabotagens e certas dúvidas perante sua capacidade – atente-se com os pensamentos que se formam em sua mente. Vênus e Urano trazem mudanças importantes na sua carreira.

Virgem: Essa semana, com o Eclipse reinando em seu setor financeiro, você encontra possibilidades de reorganização e equilíbrio, mas é importante estar atenta com possíveis imprevistos e atitudes ligadas ao ímpetos, principalmente com processos judiciais, heranças e dinheiro compartilhado com outras pessoas. Coloque-se de maneira presente para resolver sua questão individual com dinheiro, é um excelente momento para criar novas possibilidades.

Libra: O Eclipse manda e desmanda em seu signo essa semana, trazendo, clareza e novos olhares para sua vida. É momento de analisar suas necessidades e tudo que inclui, principalmente em relação a suas relações e parcerias. Procure equilibrar seus objetivos e tire uns dias essa semana para seu autocuidado.

Escorpião: Com a energia da Lua Cheia em seu setor do inconsciente, essa semana você se sente mais interiorizada e analítica. Reflita sobre suas emoções e suas metas a médio prazo. Nos relacionamentos, conversas francas e alinhamento de objetivos podem deixar as coisas mais fáceis e seguras. Evite exagerar com o parceiro romântico sobre coisas que você mesmo não faz.

Sagitário: A semana pede novos inícios e a manutenção da fé em si mesma. O momento pede diálogo, compreensão, mas sobretudo, consigo mesmo diante de pequenos desafios. Sua família exerce papel fundamental nos próximos dias, de acolhimento e amor. Mantenha o coração em movimento e o otimismo, já que a Lua no fim de semana pode trazer pequenas dúvidas.

Capricórnio: A semana traz novos direcionamentos no trabalho que chegam a partir de incertezas dos últimos meses. Você se coloca de uma maneira mais ativa e determinada, com chances de crescimento, desde que você aja com diplomacia diante de expectativas que não aconteceram. Cuide dos seus pensamentos e atitudes.

Aquário: Sua semana é baseada em uma forte energia de crescimento, onde questões já vistas ou passadas podem fazer novos sentidos a partir de agora. É necessário não entrar no modo impostora e nem dar vazão a pensamentos limitantes. Sua vida social ganha novos capítulos, é hora de exercer a comunicação positiva.

Peixes: Vênus continua em seu signo e traz movimentos positivos com conhecidos, pessoas novas e até em viagens que trazem dinamismo. É hora de promover encontros estimulantes e até o que te parece diferente e desafiador pode dar sentido ali na frente. Eclipse reinando em seu setor de dinheiro promove equilíbrio e novos caminhos.

Pílulas

25/3 : Eclipse Lunar em Libra abre espaço para caminhos equilibrados e harmoniosos. Dê lua ao que precisa

: Eclipse Lunar em Libra abre espaço para caminhos equilibrados e harmoniosos. Dê lua ao que precisa 26/3 : Nunca esqueça que apesar dos desafios, você conseguiu. Não tem porque dar errado agora.

: Nunca esqueça que apesar dos desafios, você conseguiu. Não tem porque dar errado agora. 27/3 : Lua em Escorpião deixa tudo emocional. Entregue-se a magia de modificar sua vida

: Lua em Escorpião deixa tudo emocional. Entregue-se a magia de modificar sua vida 28/3 : Escorpião e Touro tentam um acordo no céu – entre emoção e razão, a ordem é ir pelo caminho do meio

: Escorpião e Touro tentam um acordo no céu – entre emoção e razão, a ordem é ir pelo caminho do meio 29/3 : Sexta-feira da Paixão: reflita sobre o que precisa de encerramento e renascimento em sua vida

: Sexta-feira da Paixão: reflita sobre o que precisa de encerramento e renascimento em sua vida 30/03 : A espera é sábia, promova momentos de escuta interior

: A espera é sábia, promova momentos de escuta interior 31/03: Páscoa! Um novo tempo começa. Abra espaço para o novo!