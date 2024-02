Horóscopo de março: feliz ano novo astrológico

Pode parecer estranho desejar feliz ano novo agora. Mas, para a astrologia, o ano só começa agora, com o início do Sol em seu novo ciclo zodiacal. Para dar andamento ao ano novo astrológico, começamos o período com a entrada de Mercúrio em Áries, no dia 10, nos oferecendo energia, movimento e dinamismo para as questões mais práticas e objetivas da vida. Nessa fase, poderemos utilizar tudo o que temos para agir com coragem e determinação. O alerta, porém, fica por conta do excesso de energia, que pode ocasionar ansiedade. O ideal é aproveitar essa vibe de vento em popa, considerando períodos para descanso na mesma medida. Vamos ao horóscopo de março?

Ainda no dia 10, uma Lua Nova em Peixes nos oferece a possibilidade de começar a olhar melhor para o que nos incomoda emocionalmente. Essa Lua mexe profundamente com nosso inconsciente — sonhos e desejos são colocados à prova para definirmos de uma vez por todas nossas responsabilidades em tudo que sentimos. No dia 11, é a vez de Vênus chegar em Peixes. Com isso, os relacionamentos ganham aquele ar mais leve, lúdico, no qual a bola da vez é olhar para o amor com um encantamento único. Nesse momento, a harmonia dos casais pode ser restabelecida se ambos olharem juntos para a mesma direção. Um período de romantismo e atitudes emocionadas vai tomar todos os signos.

No dia 20, com a chegada do Sol em Áries e o início de mais um ano novo astrológico, todos recebemos as boas influências de Saturno em sua regência anual. Um momento de mais responsabilidade, disciplina e maturidade nos invade e é chegada a hora de encerrar o que não serve mais para recomeçar. Situações, crenças, pessoas e movimentos são colocados em evidência para nos desafiar a mudar o que não nos agrega mais. Com esse movimento, é mais do que necessário olhar para nossa vida com propósito. O Sol em Áries deixa tudo na energia da liderança e da garra — saibamos utilizar para conquistar o que queremos.

No dia 25, um eclipse solar em Libra, o primeiro do ano, atua diretamente no nosso modo de socialização e relacionamentos. A energia do equilíbrio se faz presente e o momento pede luz para agirmos com mais inteligência emocional. Questões jurídicas e tudo aquilo que precisa de uma certa diplomacia para caminhar ganham movimentos prósperos também.

Para este começo do ano zodiacal, utilize a cor da roupa que achar melhor e faça o brinde da forma que desejar. Mas não se esqueça de respirar fundo e estar preparada para 365 dias de muita vida. Feliz ano novo!

Horóscopo de março para cada signo

Peixes

Continua após a publicidade

Você se sente mais renovada e estimulada a melhorar o trato consigo mesma com a entrada de Vênus em seu signo. Novidades no amor não estão descartadas,ainda mais com a Lua Nova em Peixes no dia 10, que traz boas novas e energias gostosas de serem vivenciadas. Sol e Mercúrio em seu setor financeiro promovem mudanças positivas, esteja aberta a aumentar as responsabilidades nessa área.

Áries

Com a entrada de Mercúrio, o planeta da agilidade e da comunicação, no seu signo,você inicia uma dinâmica de novos movimentos e decisões. Vem aí também um período de mais disciplina e poder pessoal. No final do mês, um eclipse solar em seus relacionamentos traz perspectivas, oportunidades e encaminhamentos.

Touro

Começo do mês animado, taurinas! Vocês têm a oportunidade de resolver pendências emocionais, colocando um fim em tudo que não fizer mais sentido. Lembre-se que caminhos alternativos sempre estão disponíveis para quem não tem medo de arriscar. O Sol traz uma renovação de questões internas — saiba enxergar em si mesmo a mudança que deseja no outro.

Continua após a publicidade

Gêmeos

Você vive o mês de março com grandes chances de crescimento e expansão na carreira. Novas oportunidades, destaques e reconhecimentos marcam o período: não fuja de compromissos e responsabilidades por medo. Aliás, cuide da saúde para dar conta. Sol em seu setor social e eclipse solar no seu paraíso astral te colocam em um astral único.

Câncer

O ano novo astrológico promove um alinhamento de expectativas e realidades, principalmente, sobre seus propósitos de vida. Você se sente mais animada e determinada. E estará mesmo, pois o mês te enche de coragem e energia em prol do que deseja. Vênus entrando em seu setorde expansão traz crescimento e futuras viagens a caminho.

Leão

Continua após a publicidade

O Sol brilha em seu setor de conhecimento. Com isso, você terá novas chances de mostrar ao mundo a que veio. Vênus no campo das transformações muda seu olhar sobre os romances — isso inclui resolver pendências com alguém especial. Libere-se de cargas que te prendem. Aproveite a vibe do momento para organizar sua vida com o que mais deseja.

Virgem

Logo no início do mês, você sente seus relacionamentos um pouco mais intensos e desafiadores. Tudo melhora com Vênus chegando neste setor e abençoando conversas, harmonias e uma mentalidade mais madura. No final do mês, com um eclipse solar no setor financeiro, umanova proposta de trabalho e até um aumento podem bater à porta.

Libra

O mês de março promove movimento e uma temporada cheia de determinação e coragem para você. Com Mercúrio e Sol em seu setor de parcerias, você poderá bolar planos prósperos que trazem novos encaminhamentos para sua vida profissional.No amor, sua sociabilidade está mais ativa do que nunca e promove bons encontros.

Continua após a publicidade

Escorpião

Com a movimentação em seusetor de relacionamentos, alguns novos caminhos se desenham a partir de agora. Conversas importantes marcam um novo ciclo para você. Tenha cautela, apenas, para não querer controlar demais — deixe as coisas fluírem, escorpiana. Uma nova dinâmica no trabalho pode trazer reconhecimentos e retornos positivos.

Sagitário

Com o Sol e Mercúrio brilhando em seu paraíso astral, você pode esse mês contar (e muito) com a sua criatividade. Novas ideias, projetos e convites deverão aparecer por aí. No entanto, é bom segurar um pouco a energia e o ímpeto para não trocar os pés pelas mãos.Um romance com alguém parecido com você pode surgir.

Capricórnio

Continua após a publicidade

Esse mês, apesar de sua determinação e garra, segue de forma mais pacata e discreta. Melhor assim, pois um encontro entre Sol e Plutão deixa as coisas bem enérgicas, principalmente no quesito intimidade. Tenha cautela com suas decisões. Um eclipse no seu setor de carreira pode trazer uma luz de novas possibilidades.

Aquário

Esse mês traz boas energias para reiniciar projetos parados e dar andamento em novas ideias. Sol e Plutão se encontram no céu e mostram novos caminhos para percorrer. Um eclipse solar em seu setor de crescimento e expansão pode oferecer novos rumos de aprendizado e chances de levar seu trabalho além, aproveite!