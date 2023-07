Horóscopo da semana: previsões de 31/07 a 06/08

Nesta semana temos Superlua e nos despedimos de julho. Confira os principais acontecimentos astrológicos e como eles impactam em seu signo. A seguir, o horóscopo semanal, previsões de 31/06 até 06/08.

Áries: A Superlua desta semana traz oportunidades e portas abertas para você colocar em prática seus planos para o futuro. Amigos e pessoas próximas também fazem a diferença. Inclusive, você pode se surpreender com uma ajuda inesperada. Não tenha receio de seguir seu coração sobre uma situação que vem te deixando em dúvida.

Touro: A primeira semana de Agosto traz a você a chance de usar a criatividade ao seu favor – e se destacar em reuniões e em oportunidades que possa demonstrar seu conhecimento. A energia lunar dos próximos dias traz caminhos abertos e mudanças positivas em seus propósitos de vida.

Gêmeos: Apesar da marcha lenta em seu setor de comunicação, a primeira semana de Agosto te presenteia com ótimas oportunidades de expansão e crescimento. A Lua Cheia te oferece possibilidades de se aprofundar melhor com sua espiritualidade também, o que pode ser benéfico para ter algumas respostas que vem buscando.

Câncer: Vênus e Sol trazem alguns desafios e atraso em questões do seu setor financeiro. Nada que você não consiga controlar se deixar as emoções um pouco de lado. Os próximos dias pedem um pouco mais de força mental para resolver conflitos e buscar soluções mais viáveis.

Leão: Mesmo com Vênus e Sol influenciando ativamente seu signo, a Lua Cheia em Aquário traz a oportunidade de expandir e fortalecer tudo o que vem mudando em sua vida. Cuide bastante da sua energia e dos pensamentos, para que você materialize o que realmente deseja e não o que tem medo.

Virgem: Mercúrio em seu signo te oferece aquela oportunidade anual de fazer uma verdadeira “limpa” em sua vida. Não recicle sentimentos desgastados e nem insista em algo que já decretou o seu fim. A Superlua desta semana traz à tona coragem de sobra para materializar o que você quer, com base no que você está deixando ir.

Libra: A Superlua desta primeira semana de Agosto acontece no ponto mais positivo do seu Mapa e te oferece criatividade e fluidez em sua vida agora. Você pode ter resultados satisfatórios com projetos e ideias inovadoras. Para as solteiras de plantão, energia boa para conquistas e novos amores.

Escorpião: A primeira semana de Agosto traz influências positivas, principalmente se você estiver curando algo do passado. A Lua Cheia oferece energia de sobra para você colocar tudo o que precisa em seus devidos lugares, com foco no seu futuro e no que você deseja promover em sua vida. Uma fase de amadurecimento te encontra essa semana, saiba aproveitar.

Sagitário: Sol e Vênus em seu setor de expansão e espiritualidade promovem energias interessantes, que trazem respostas e novos direcionamentos. A Lua Cheia, em seu setor de conhecimento e comunicação, promove abertura de caminhos e chances positivas de reconhecimento e novos projetos. Uma viagem rápida pode trazer surpresas positivas.

Capricórnio: Com a Superlua desta semana, você pode resolver alguns desafios pendentes. As boas energias abrem espaço para manifestação de sonhos e materialização de planos. Uma notícia positiva envolvendo suas finanças pode ser o pontapé inicial para uma nova jornada em sua vida.

Aquário: A primeira semana de Agosto traz a energia da Lua Cheia, da Superlua, em seu signo. Você entra o mês mais confiante e segura do que deseja conquistar. A energia mental te acompanha para que você seja capaz de lidar com suas emoções. Seus relacionamentos passam por equilíbrio e você saberá quais caminhos seguir com o novo e com que o poderá surgir do passado.

Peixes: Mesmo com algumas energias mais truncadas neste períodos, sua resiliência não tem te deixado um minuto sequer. Esta semana, você poderá agir com sua intuição para fazer escolhas. Seus relacionamentos passam por equilíbrio, mas convém resolver o que precisa na hora, sem deixar para depois. O diálogo e a compreensão são pontos importantes para suas relações nos próximos dias.

Movimentações astrológicas relevantes da semana:

31/07: Tenha em você todos os sonhos do mundo!

01/08: Bem-vindo, Agosto! Lua Cheia em Aquário traz sabedoria e materialização do pensamento.

02/08: Nada pode ser tão urgente e importante quanto o que queremos construir em nossa vida.

03/08: Lua em Peixes traz sensibilidade e emoções profundas. Recolha o que for necessário.

04/08: Não tenha medo de seguir seu coração.

05/08: Lua em Áries traz o novo, o recomeço. Escolha bem suas batalhas.

06/08: Dia do Sol promove uma renovação de energia. Coloque a cara no sol, mona!