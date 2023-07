Não é novidade que cada pessoa tem o seu jeito único de demonstrar afeto — e os astros podem interferir bastante neste assunto. Pelo menos é o que explica a astróloga Lyziane Menezes: “Dentro do Mapa Astral, existem uma série de características que revelam a nossa identidade amorosa. Interpretá-la é algo poderoso, pois ao tomarmos conhecimento dessa informação, melhor compreendemos as nossas qualidades emocionais e a linguagem do amor que buscamos expressar ao outro”, afirma.

Para interpretar essa identidade, a especialista nos aconselha a separar quatro dados importantes:

Signo solar (a nossa força de ação);

(a nossa força de ação); Signo lunar (a nossa identidade emocional e como reagimos às pressões externas);

(a nossa identidade emocional e como reagimos às pressões externas); Signo ascendente (a marca que queremos deixar e como nos sentimos seguros);

(a marca que queremos deixar e como nos sentimos seguros); Signo do planeta Vênus (como buscamos e demonstramos afeto)

“A mistura dessas informações irá compor a sua linguagem do amor”, pontua. Separou tudo certinho? Então, agora, veja como cada signo do zodíaco demonstra interesse romântico, segundo Lyziane:

Elemento Fogo

Áries

Segundo a astróloga, Áries demonstra seu interesse de forma intensa: busca conquistar e atrair quem deseja por sua conta, não gostando de mandar recados. A vibe é “direta e reta”.

Leão

Os leoninos precisam se sentir amados e desejados. Gostam de saber que o outro os reconhece como importantes e especiais na relação. Portanto, mais do que dar afeto, Leão prefere recebê-lo.

Sagitário

Para Lyziane, Sagitário se interessa por relações que o deixem livre, sem posses, aprisionamentos e rotinas. De forma geral, costuma viver suas paixões de modo vibrante.

Elemento Terra

Touro

Taurinos preferem ir devagar, dando um passo por vez. Porém, quando se entregam, mergulham de cabeça, amando profundamente. “Eles adoram construir intimidade e viver momentos únicos, a sós”, esclarece.

Virgem

Virgem demonstra o seu amor por meio de cuidado e ações para o outro; são pessoas simples, diretas, objetivas e leais. Costumam dizer o que pensam, não escondendo o jogo.

Capricórnio

Capricornianas acreditam no amor duradouro e, por isso, não gostam de relações efêmeras ou instáveis: “Muitas vezes, podem demorar a encontrar uma pessoa para se relacionar, mas quando a encontram, buscam companheirismo e crescimento”, afirma.

Elemento Ar

Gêmeos

Quando Gêmeos se interessa por alguém, ele amará conversar, se sentir ouvido e escutar o outro (não importa qual seja o assunto). Costumam viver as relações com leveza e espaço.

Libra

Librianos gostam de dar e receber atenção, cuidado e afeto. “Sua intuição costuma ser bastante alta, então a sinceridade é um tópico importante para que a confiança se mantenha nas relações”, diz Menezes.

Aquário

Aquário demonstra o seu afeto por meio de tempo de qualidade ao lado de quem ama, podendo ser mais reservados com as palavras. Porém, não se engane: a falta de expressão verbal não significa que o seu afeto é menos intenso ou verdadeiro.

Elemento Água

Câncer

Câncer cuida intensamente de quem ama, gosta de intimidade e detesta ser excluído de qualquer assunto ou situação. De forma geral, apreciam momentos românticos e inusitados.

Escorpião

De acordo com a astróloga, Escorpião costuma demonstrar os seus sentimentos e emoções ao outro com bastante facilidade. Aliás, quando amam de verdade, tendem a expressar os sentimentos de forma intensa. “Além disso, a intuição das escorpianas é altíssima. Elas pegam muitas informações no ar, nas entrelinhas, e adoram um certo clima de mistério nas relações.”

Peixes

Piscianos são românticos, compassivos, carinhosos, apreciadores de uma boa conversa, adoram sonhar em conjunto e apoiar o outro. Todavia, por serem extremamente sensíveis, tendem a ser um pouco instáveis em suas emoções. “É um signo que gosta de dar presentes e ser presenteado”, complementa.