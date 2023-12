Horóscopo da semana: previsões de 18 a 24/12

A expectativa para a semana da véspera do Natal está alta por aí? Então acompanhe as previsões do horóscopo semanal de Vivi Pettersen para cada um dos signos. Mercúrio está retrógrado, é verdade, mas a Lua Crescente dá um empurrãozinho para aumentar nossas chances de renovação no final do ano.

Áries: A semana começa com a Lua em seu setor do inconsciente, promovendo algumas dúvidas emocionais. Contudo, por mais inconstante que pode estar, há boas energias nas suas realizações – um trabalho promissor pode dar as caras nessa reta final de ano. Analise tudo com calma para não perder nenhum detalhe.

Touro: Você pode sentir uma certa lentidão em alguns trabalhos e situações profissionais que exigem certa rapidez e decisões. Porém, essa pausa se faz necessária para avaliação. Com o Sol chegando em seus etor de expansão, você tem tudo para brilhar em um projeto ou algo que exigiu muito de você. Cuidado, apenas, com o excesso de controle e ciúmes nos relacionamentos.

Gêmeos: Apesar de Mercúrio estar retrógrado, ele continua agindo e traz a você oportunidades prósperas para curar algumas questões internas. Seu lado emocional fica um pouco mas prático e você consegue, essa semana, equilibrar suas emoções. O Sol dá uma forcinha essa semana e promove boas novas na carreira.

Câncer: A Lua Crescente dos próximos dias te oferece energia para concretizar alguns planos, mesmo na reta final do ano. Sol e Mercúrio se unem e, apesar de certos desafios, você consegue falar o que está sentindo e organizar numa boa a rotina em casa e nos relacionamentos. Na vida amorosa, evite cobranças.

Leão: Os próximos dias pedem um pouco mais de calma em certas decisões – se puder adiar, é melhor. Você vai precisar de tempo para analisar certas circunstâncias que aparecem. No amor, evite falar por impulso – seja mais clara e direta no que deseja, para evitar mal entendidos.

Virgem: Mercúrio está retrógrado ainda, o que oferece imprevistos em sua rotina, principalmente no trabalho. Evite cobrar demais e tentar resolver tudo de última hora – o que não conseguir, adie ou resolva depois. No amor, há boas chances de renovação da relação e conversas sobre o futuro.

Libra: Para a semana, a Lua Crescente oferece boas novas em suas parcerias e relacionamentos – um plano pode ser concretizado nos próximos dias. Contudo, com Mercúrio Retrógrado empacando, algumas questões familiares podem vir à tona exigindo de você paciência.

Escorpião: Esta semana, Vênus, que continua em seu signo, trava um conflito com Urano, em seu campo de relacionamentos, causando certo desconforto com situações do passado. Contudo, a energia pede um pouco mais de paciência e foco para a resolução. Nos relacionamentos, conversa e afeto podem ser boas pedidas para qualquer situação.

Sagitário: Últimos dias do Sol por aí, o que traz a você mais chances de renovação e equilibrio das energias. Mercúrio retrógrado em seu setor financeiro deixa você em alerta com certos imprevistos – atente-se bem para não cair no prejuízo depois.

Capricórnio: Mesmo com a parada de Mercúrio por aí, o Sol chega raiando no meio da semana e promove muito brilho, energia e poder pessoal. Contudo, cuidado para não exceder demais e acabar se desgastando por pouca coisa. Alerta também para sua saúde – saiba respeitar seus limites.

Aquário: A semana de Lua Crescente traz boas novas em seu setor financeiro e profissional, o que pode dar um certo gostinho do que vem por aí em 2024. Porém, Mercúrio vem trazendo alguns pequenos desafios emocionais para que você cumpra a responsabilidade de se cuidar internamente também. Escute os sinais.

Peixes: A semana pede um pouco mais de foco em seus desejos e planos para o futuro. Isso porque Sol e Saturno têm uma boa conversa que te favorecia diretamente – mas, para isso, será necessário abrir mão de certas inseguranças que você vem desde sempre cultivando. É hora de mirar no sucesso.

