8 planetas ficarão retrógrados em 2023; entenda como isso te afeta

Vira e mexe a internet fica desesperada com a chegada do famoso “Mercúrio retrógrado”. Com isso em mente, trago más notícias: este não é o único astro a ficar retrógrado anualmente. Outros planetas como Vênus, Marte e Júpiter também acabam sofrendo alterações energéticas durante o ano, influenciando as mais diversas áreas de nossas vidas, como amor, trabalho, saúde e mais.

“Todos os planetas possuem um ou mais períodos conhecidos como retrógrados. Na prática, isso acontece quando um corpo celeste parece estar se movendo para trás em relação à sua órbita normal, quando observados de onde estamos. E em 2023, oito deles ficarão retrógrados, em diferentes períodos”, revela a astróloga Lyziane Menezes.

Confira quais são a seguir:

1. Mercúrio

Comecemos pelo mais famoso de todos: Mercúrio, planeta ligado a aspectos como comunicação, pensamentos, intelecto e habilidades mentais. Sua energia inspira qualidades como raciocínio lógico, curiosidade e versatilidade. “Ao ficar retrógrado, pode ser associado a mentiras, trapaças, fofocas e excesso de dispersão. O seu movimento contrário acontece de três a quatro vezes ao ano. Em 2023, já tivemos um em janeiro e outro em abril”, explica.

Planeta regente dos signos : Gêmeos e Virgem

: Gêmeos e Virgem Movimento retrógrado: 23/8 a 15/9 e 13/12 a 02/1/24

2. Marte

Ligado à nossa capacidade de ação, energia, iniciativa e força. Segundo Lyziane, ele é conhecido como o nosso “guerreiro interior”, regendo inclusive a imunidade do corpo físico. “Inspira coragem, determinação e instinto. Em seu lado sombrio, pode ser associado à agressividade, violência, covardia ou excesso de confrontos.”

Planeta regente dos signos : Áries e Escorpião

: Áries e Escorpião Movimento retrógrado: terminou em 12/01/2023. O próximo ciclo será em janeiro de 2025.

3. Vênus

Vênus rege os relacionamentos íntimos, uniões, parcerias, casamentos, arte, criatividade, desejos (em especial por conforto e luxo), finanças e vida social. Não é à toa que muitos o consideram como o “Planeta do Amor”. Em harmonia, de acordo com a astróloga, traz harmonia, afeto e apreciação estética. Já em seu movimento retrógrado, pode inspirar ciúmes, traição, posse, inveja e compulsões.

Continua após a publicidade

Planeta regente dos signos : Touro e Libra

: Touro e Libra Movimento retrógrado: 22/07 a 3/9

4. Saturno

Ligado a temas como disciplina, responsabilidades, tempo, restrições, obrigações e limitações. A especialista explica que ele é conhecido como o “Senhor do Karma”, ou o “Senhor do Tempo”.

Inspira qualidades como paciência, maturidade, resiliência, sabedoria, contemplação, ética e persistência. Quando retrógrado, pode nos tornar mais rígidos, isolados, pessimistas e frios.

Planeta regente dos signos : Capricórnio e Aquário

: Capricórnio e Aquário Movimento retrógrado: 17/6 a 4/11

5. Netuno

Ligado à intuição, sonhos, identidade espiritual, fantasias, ilusões, sensibilidade e inspiração. Atrai qualidades como compaixão, imaginação e criatividade, e as capacidades de celebrar e cooperar. “Ao se tornar retrógrado, facilita o surgimento de compulsões, vícios, escapismos e vitimização”, aponta.

Planeta regente dos signos : Peixes

: Peixes Movimento retrógrado: 30/6 a 6/12

6. Júpiter

Júpiter está intimamente ligado a temas como otimismo, filosofia, ideais, viagens e estudos: “Ou seja, a tudo que nos permite ver a vida por uma perspectiva mais leve e prazerosa. Em seu movimento habitual, nos ajuda a expandir a consciência, nutrir a gratidão, atrair prosperidade e ter fé. Quando retrógrado, pode trazer arrogância, impetuosidade e excessos dos mais variados tipos, como alimentação, bebidas, gastos, sexualidade, entre outros”, revela.

Planeta regente dos signos : Sagitário e Peixes

: Sagitário e Peixes Movimento retrógrado: 4/9 a 30/12

7. Urano

De acordo com a especialista, Urano está ligado às inovações tecnológicas, avanços (científicos ou não) e às novas visões de mundo (o que inclui assuntos como inclusão, neurodiversidade e sustentabilidade, etc). “Quando retrógrado, pode ser associado a rebeldia, agressividade, interrupções ou rompimentos abruptos, crises de identidade, e instabilidades em geral”, pontua.

Planeta regente dos signos : Aquário

: Aquário Movimento retrógrado: 28/8/23 a 27/1/24

8. Plutão (Planeta anão)

Por fim, Plutão inspira transformação, regeneração, poder e o nosso contato com o mundo invisível ou metafísico (inconsciente e sutil). “Provoca qualidades como autoconhecimento e busca pelo propósito pessoal. Em seu lado sombrio, facilita a agressividade, os cortes, o surgimento de sociedades secretas e a destruição de forma geral.”

Planeta regente dos signos : Escorpião

: Escorpião Movimento retrógrado: 1/5 a 10/10