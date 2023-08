Horóscopo da semana: previsões de 07/08 a 13/08

A semana começa com a Lua em Touro, trazendo foco e determinação para que coloquemos os nossos planos em ação. Lá para o meio da semana — quarta-feira, especificamente —, o astro capta a energia de Gêmeos, exigindo que levemos os nossos sentimentos em consideração no momento de tomar decisões. De forma geral, os próximos dias serão de renovação, fé e persistência. A seguir, você confere o horóscopo semanal de cada signo:

Áries: Com a Lua começando em seu setor financeiro, algumas questões desta área podem ser a pauta do restante da semana. Você pode sentir-se motivada a reorganizar alguma pendência e até mesmo novos ganhos podem surgir. Só fique atenta com gastos desnecessários.

Touro: A semana começa com a Lua em seu signo trazendo algumas confusões emocionais. Você pode sentir-se mais interiorizada e preferindo ficar longe de agitação. Contudo, há boas perspectivas em algum projeto ou ideia que esteja aguardando resposta.

Gêmeos: Os próximos dias trazem a oportunidade de equilibrar certas dualidades que vem rondando o seu plano mental. Mesmo com a Lua estando em sua fase Minguante, você pode sentir-se motivada a colocar fim em uma situação ou hábito que não vem oferecendo a energia necessária.

Câncer: Com a semana da Lua Minguante, os próximos dias podem ser um pouco mais intensos emocionalmente, mas ao mesmo tempo, te oferecem oportunidades incríveis de encerramento para chegar ao recomeço. Familiares, parentes e pessoas próximas podem demandar mais de você esta semana.

Leão: Mesmo com a retrogradação forte em seu signo, você vai conseguir ponderar o que for necessário para tomar decisões mais acertadas. Contudo, cuidado apenas com exageros e falta de tato para lidar com pessoas e situações.

Virgem: Com a fase da Lua Minguante, você vai preferir mais na sua e cudar melhor das suas emoções. A semana está excelente para se desapegar de objetos e coisas que estão atrapalhando a sua energia fluir. Procure escutar mais sua intuição antes de tomar uma decisão

Continua após a publicidade

Libra: Com Vênus e o Sol se unindo no final da semana, você tem tudo para expandir seus projetos e até um dinheiro inesperado poderá surgir com isso. Porém, não tente controlar tanto as situações, principalmente no amor. Viva o hoje deixe para pensar no amanhã quando tiver um cenário mais seguro.

Escorpião: Com a Lua minguando essa semana, você tende a ficar mais retraído e mais perto de suas emoções. Sua intensidade pode dar as caras e um ciúmes também – portanto, controle-se seus sentimentos para não ver coisa onde não existe. Sol e Vênus unidos trazem boas novas na carreira.

Sagitário: A energia forte do Elemento Fogo em sua casa de expansão te convida a colocar em dia seus projetos de aperfeiçoamento profissional. Você poderá se encantar por algum novo conhecimento e isso te trará boas perspectivas a médio prazo. A lunação desta semana te convida a sentir os seus próximos passos.

Capricórnio: Os próximos dias podem trazer certa dúvida sobre projetos e novos ganhos financeiros. Você pode ficar em dúvida sobre algo neste sentido – porém, aguarde mais um pouco para tomar decisões definitivas. Sol e Vênus podem trazer um amor do passado no final da semana.

Aquário: Com a Lua Minguante essa semana, você tem a oportunidade de criar alternativas para encerrar certos incômodos emocionais e dúvidas sobre os próximos passos. Contudo, não se demore na análise e sentimento – coloque em ação o que seu coração definir.

Peixes: Mesmo com a energia mais densa por aí, você tende a tirar de letra certos incômodos e até medos. Não espere muito tempo para tomar uma decisão sobre seu setor amoroso – sua intuição vem te preparando para seguir em frente sem medo de ser feliz.

Movimentações astrológicas relevantes da semana:

07/08 : Lua em Touro traz força e determinação para seus planos materiais. Coloque tudo em ação

: Lua em Touro traz força e determinação para seus planos materiais. Coloque tudo em ação 08/08 : Lua entra na fase Minguante e recolhe tudo que for necessário para encerrar e recomeçar

: Lua entra na fase Minguante e recolhe tudo que for necessário para encerrar e recomeçar 09/08 : Lua em Gêmeos dá o tom do nosso dinamismo da vida. Procure olhar com os olhos e o com o coração

: Lua em Gêmeos dá o tom do nosso dinamismo da vida. Procure olhar com os olhos e o com o coração 10/08 : Dia de Júpiter pede alinhamento da nossa fé

: Dia de Júpiter pede alinhamento da nossa fé 11/08 : Lua em Câncer traz o emocional como ponto de partida para entendermos tudo

: Lua em Câncer traz o emocional como ponto de partida para entendermos tudo 12/08 : Sábado, dia de Saturno, e aquela oportunidade incrível de nos alinharmos com a nossa vida

: Sábado, dia de Saturno, e aquela oportunidade incrível de nos alinharmos com a nossa vida 13/08: Lembre-se: que nós e Deus podemos qualquer coisa!