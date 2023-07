Horóscopo de agosto: reconstruir-se é preciso!

Seja bem-vindo, agosto, se acomode. Assim como o mês tem a fama de ser mais lento, a nossa vida também passará por situações que precisam de um olhar cuidadoso. Será desafiador, mas, se olharmos o copo mais cheio, poderemos exercitar gloriosos feitos.

Iniciamos o período com Saturno retrógrado em Peixes, que promove um balanço geral sobre o que acreditamos — das coisas mais simples às mais complexas. Lidar com as nossas emoções não é tarefa fácil. Contudo, lembre-se que bem lá dentro de nós há as respostas que buscamos.

O Sol passa boa parte do mês no seu mais alto brilho, com a ajuda de Leão (morada original do astro). Mesmo você não sendo leonina, poderá se beneficiar das doses de energia e um pouco mais de calor humano — a autoestima agradece! Aliás, os dias serão ideais para entender melhor o nosso papel em tudo que nos colocamos com verdade. Afinal, não podemos oferecer ao outro o que não oferecemos a nós mesmos.

No dia 23, o Sol muda para Virgem, dando espaço para os pensamentos analíticos, centrados e organizados. Mercúrio, guia dos assuntos de comunicação e dia a dia, já alocado no signo virginiano, entra em seu terceiro momento de retrogradação e coloca algumas coisas em modo suspenso. É preciso desse tempo extra. Só assim vamos vislumbrar, com cuidado, o que acontece ao nosso redor.

Por fim, Urano, o planeta da mudança, que está em Touro, também parte para o seu modo retrógrado no final de agosto, e nos oferece uma temporada de pensamentos fora da caixa. Seremos instigadas a enxergar a nossa vida por rotas alternativas, usando maneiras disruptivas para quebrar crenças limitantes. O que promove certa rebeldia diante de tudo o que não desejamos mais experienciar, mas que, por medo, ainda aceitamos. Então, não tenha pressa.

O que é seu há de chegar no tempo certo (não naquele que desejamos). Mas, como tudo, antes será necessário arrumar a bagunça.

Horóscopo de agosto para cada signo

Leão (22/7 a 22/8)

O mês de agosto traz bastante da sua vibração, leonina. Faça as limpezas e jogue fora o que não agrega mais para, então, abrir os braços para novas energias. Seu poder pessoal estará em alta e seu equilíbrio pode ajudar nas manifestações para o universo. No final do mês, alguns atrasos podem acontecer: planeje-se para você passar por isso numa boa.

Virgem (23/8 a 22/9)

Cuide bastante da sua energia. Pare e respire um pouco, focando no bem-estar e na qualidade de vida. Agosto é um mês de balanço para você: entenda os movimentos que vem acontecendo na sua vida e mude o que for necessário para seguir. Crescer gera desconforto, mas é o curso natural da vida.

Libra (23/9 a 22/10)

Algumas questões burocráticas podem fazer parte do seu cotidiano ao longo do mês. Certifique-se de deixar tudo em ordem para não ter problemas futuros. A carreira também enfrenta situações decisivas (não necessariamente negativas), mas você encontra soluções para o que deseja.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com Saturno retrógrado na parte mais positiva do seu mapa, Escorpião pode encarar algumas questões ligadas às responsabilidades. As relações afetivas também passam por transformações importantes. Encare o período como uma oportunidade de enxergar o que é realmente essencial na sua rotina — o que não for, transmute!

Sagitário (22/11 a 21/12)

Agosto é um mês para Sagitário definir os rumos da vida profissional. Disposição para mudar ou alterar a rota não faltará, mas tenha paciência e resiliência, pois o controle não será possível. O lado familiar e as situações com parentes e passado podem ser decisivos neste período também.

Capricórnio (22/12 a 21/01)

Todas as direções que agosto te trouxer serão importantes para seu crescimento. A criatividade estará em alta: ideias originais te ajudam a ter bons frutos na carreira. Nos relacionamentos, é possível rolar um encantamento por alguém diferente. Esteja aberta para o que o amor tem a oferecer.

Aquário (21/01 a 19/02)

Sua carreira chega com boas novas, apesar dos desafios. A sensação de estar “sem tempo” é real, mas nada que uma boa organização das tarefas não resolva. Apesar de retrógrado, Vênus contribui para o seu amadurecimento no amor. É hora de definir os desejos e abrir espaço para as realizações.

Peixes (20/02 a 20/03)

Com Saturno retrógrado no seu signo, você passa por algumas cobranças. Agosto te pede mais disciplina com sonhos e metas de futuro. Não busque culpados no passado: olhe para frente com firmeza. No final do mês, há chances de rever certas decisões já tomadas — o universo te dá várias oportunidades de escolha.

Áries (21/03 a 20/04)

Durante todo o mês, você terá a chance de renovar a criatividade e até mesmo assuntos pessoais que estavam pendentes. Romances e relações afetivas também estão na linha de frente. O período pede certo acolhimento para que você não pegue estradas já conhecidas. Prepare-se para o novo!

Touro (21/04 a 20/05)

Com a retrogradação de Urano no seu signo, este mês pode gerar certo desconforto. Exercite seu olhar para as possibilidades. As transformações que vierem a partir disso te farão chegar a lugares nunca antes imaginados. Não tenha medo de seguir rotas alternativas. Toda mudança também é caminho.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Saturno promove um balanço no ponto mais alto do seu mapa, o que significa calma, calma e calma. Escute mais o seu coração e a sua intuição na hora de fazer escolhas. Alguns assuntos e pessoas do passado podem surgir para que você lide melhor agora do que antes. Foque no que você deseja e em quem você é hoje.

Câncer (21/06 a 21/07)

Durante quase todo o mês, os assuntos profissionais e financeiros estarão em evidência. Você pode ter boas chances ou ver voltar outras que já tinha considerado encerradas. Lembre-se de optar por aquilo que faz sentido com os seus valores. O coração pode ser um ótimo guia nessas horas, se souber separar a emoção da razão.