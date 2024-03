Horóscopo da semana: as previsões dos signos entre 04 e 10/03

Logo na segunda-feira (04), a Lua Minguante em Capricórnio traz reflexão e recálculo da rota: é hora de planejar a vida com mais responsabilidade. Este movimento perdura por todo o período, que também promete reencontros importantes. Vamos ao horóscopo da semana?

Horóscopo da semana para todos os signos

Áries: Essa semana, apesar da influência da Lua Minguante que traz certa reflexão e interiorização em seu setor de carreira e trabalho, as vibes positivas de Mercúrio, que chega em seu signo, trazem novidades e renovação de energia. Procure equilibrar sua vibração, respeitando seus momentos e vivenciando o mundo.

Touro: A semana traz uma união de Mercúrio com Urano, que segue em seu signo, e promove novidades boas em seu campo social. Uma oportunidade não esperada pode trazer bons frutos. Contudo, cuidado com o excesso de energia no final da semana, pois situações inesperadas podem tirar seu humor e paciência.

Gêmeos: A semana traz boas influências em sua carreira e trabalho, com chances de reconhecimento e caminhos abertos interessantes para sua vida. Sol, Mercúrio e a Lua Nova do dia 10 promovem insights poderosos, te colocando em situações que há muito tempo você esperava. Conte com a sua intuição para continuar seguindo essa jornada.

Câncer: A Lua Minguante em Capricórnio do início da semana traz reavaliação com os assuntos do coração. É chegado o momento de analisar os rumos que sua relação está tomando e, se necessário, promover mudanças em prol das melhorias. Para as solteiras, a semana pede mais autocuidado e autopreservação. Controle a sua mente ao seu favor.

Leão: Marte e Urano se estranham no céu e podem chacoalhar parcerias, contatos e sociedades. Convém se atentar a olhar as situações por todos os ângulos para que não tome decisões precipitadas, embora você seja direcionada a encontrar soluções alternativas para os desafios dessa semana. No amor, cuidado com a comunicação desenfreada.

Virgem: Mercúrio e Urano em bom aspecto no seu Mapa promovem bons direcionamentos e caminhos para o conhecimento. Você pode se encontrar em situações que te façam crescer, é necessário aproveitar as oportunidades para não se arrepender depois. A Lua Nova em Peixes do dia 10 traz novidades para o coração.

Libra: Mudanças estão a caminho! Com uma forte presença planetária em seu campo de transformações, você é inclinada a promover alguns encerramentos essa semana em prol de novos caminhos. Abra-se para os sinais que estão por toda parte. Nos romances, cautela com imprevistos e discussões.

Escorpião: Mercúrio traça um bom aspecto com Urano no início da semana, promovendo conversas francas e resolução de desafios com base nos sentimentos. Você vai conseguir alternativas viáveis para acabar com incômodos, sobretudo nos relacionamentos. Já para o fim de semana, o equilíbrio se faz necessário, porque questões ligadas à família e ao relacionamento podem convergir, sendo necessário seu jogo de cintura e destreza para lidar com a situação da melhor forma.

Sagitário: Uma questão envolvendo seu trabalho pode tirar sua paciência essa semana. Controle seu lado sincero e se coloque presente para encontrar as melhores soluções. Já no aspecto familiar, situações envolvendo casa, lar e parentes ganham as bênçãos do céu – harmonia, resoluções e boas novas permeiam a semana.

Capricórnio: A Lua Mingua no seu signo no início da semana traz momentos de mais reflexão, interiorização e até um certo olhar mais crítico para suas questões profundas. Procure utilizar o momento a seu favor, transmutando energias, sensações e sentimentos – é necessário fazer essa limpeza para encontrar novos caminhos.

Aquário: Marte e Urano se estranham no céu, o que te traz momentos de desconforto onde seu jogo de cintura precisará ser colocado em prática. Contudo, a movimentação planetária em seu setor financeiro pode trazer boas novas no decorrer da semana, com reconhecimento e novidades.

Peixes: A semana é sua, pisciana! Mercúrio em bom aspecto com Urano promove boas novas com viagens, conhecimento e até na comunicação, que estará mais eficiente e focada. A Lua Nova em seu signo no dia 10 promove novidades e uma reformulação da sua energia, que entra em modo positivo e traz recompensas.