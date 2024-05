Horóscopo da semana: as previsões dos signos de 20/5 a 26/5

A terceira semana de maio promete novidades positivas para quase todos os signos do zodíaco! Os planeta trabalham para trazer mudanças na carreira, no relacionamento, no amor e na criatividade. Dê uma olhada nas previsões abaixo e curta intensamente a semana.

Previsões da semana

Áries: Essa semana, com o Sol chegando em seu setor de comunicação, você abre espaço para novas possibilidades com estudos e trabalhos. Sua sociabilidade ganha também novos estímulos e você se sente mais animada em promover ideias e se envolver em situações que visem o crescimento. Com a Lua Cheia em Sagitário, uma nova fase de expansão e crescimento começa para você.

Touro: O Sol despede do seu signo e entra em seu setor de dinheiro, provocando uma renovação e revitalização por aí. Para completar, Vênus e Júpiter também adentram o mesmo setor e promovem uma temporada de sorte e possibilidades. Uma promoção, aumento ou novo emprego não estão descartados nessa temporada. Além disso, parceria no amor pode gerar uma oportunidade lucrativa.

Gêmeos: Essa semana é sua semana de sorte! Sol, Vênus e Júpiter chegam em seu signo, promovendo bons andamentos, sorte e muitas possibilidades positivas em muitas áreas da sua vida. É possível que você encontre novos caminhos para expandir sua carreira e sua vida no geral. Além disso, a Lua Cheia em seu setor de relacionamentos promove resultados positivos e inesperados no amor.

Continua após a publicidade

Câncer: Os próximos dias trazem aspectos internos fortes e sua vida, com Sol, Vênus e Júpiter promovendo uma união de energia em seu setor subconsciente. Isso te ajuda a promover algumas renovações internas, o que traz também possibilidades de resolução para suas dúvidas mais profundas. A Lua Cheia traz também energias positivas e de andamento no trabalho.

Leão: A semana promove soluções e possibilidades, já que a Lua Cheia ilumina seu paraíso astral, renovando sua criatividade e autoestima. Além disso, com Sol, Júpiter e Vênus em seu setor de planos futuros, você pode contar com ajuda de pessoas e amigos para dar uma ajudinha em trabalhos que venham a render bem ali na frente. Seu setor social, aliás, ganha novos estímulos e um período de agitação está chegando por aí.

Virgem: Essa semana, Sol, Vênus e Júpiter chega em seu setor de carreira e promove aspectos pra lá de positivos, de sorte mesmo, em seu caminho. Novidades, movimentos, e resultados favoráveis ganham estímulos importantes do céu, fazendo com que você se alinhe a oportunidades que trazem resultados. O amor também reina por aí e há chances de uma relação crescer e passar para algo mais sério.

Continua após a publicidade

Libra: A semana traz a entrada de Sol, Vênus e Júpiter em seu setor de expansão e crescimento, o que promove boas novas para seus projetos e ideias. Uma viagem pode acontecer ou começar a ser planejada, assim como possibilidades de trabalhos com pessoas de fora.

Escorpião: Com a entrada de Sol, Júpiter e Vênus em seu setor de transformações, a semana vem recheada de movimentos e mudanças. Os desejos também fazem parte da energia da semana e você terá que focar no que quer de verdade para não se perder. Porém, os próximos dias são de encaminhamentos importantes e de respostas.

Sagitário: Semana de sorte pura por aí! A Lua Cheia aporta em seu signo, mostrando caminhos para suas dúvidas e questões, além de promover possibilidades boas para seus projetos. Ainda, Sol, Vênus e Júpiter chegam em seu setor de parcerias profissionais e pessoais, expandindo as energias. Há possibilidade de muito romance e de acordos fechados.

Continua após a publicidade

Capricórnio: Com a Lua Cheia em seu setor de subconsciente, você recebe estímulos do universo para promover mudanças positivas importantes em sua vida. No trabalho, há muito dinamismo e possibilidades, com a chegada de pessoas, contatos e até algo em andamento que ganha chances de crescimento. Cuidado, apenas, com os excessos – tire um tempo para relaxar e descansar.

Aquário: A semana promove ótimas vibes para você, apesar dos desafios. Sol, Vênus e Júpiter se movimentam e chegam no setor mais positivo do seu Mapa trazendo bem estar, renovação e possibilidades. Um projeto sai melhor do que você espera e as chances de reconhecimento são inúmeras. Além disso, romances e novidades no amor trazem boas energias para você.

Peixes: Com a semana agitada, você recebe boas influências do céu com a Lua Cheia em seu setor de carreira promovendo bons resultados e novidades prósperas. Seus esforços serão recompensados, já que os astros dessa semana indicam um crescimento nos sonhos e realizações. Questões do passado, assim como situações financeiras também ganham luz e uma decisão favorável a você pode acontecer a qualquer momento.

Continua após a publicidade

Previsões para todos os dias

20/05: Sol chega em Gêmeos e a temporada é de comunicação e boas energias em tudo que você compartilha com o mundo

21/05: Lua em Escorpião garante momentos de reflexão e intensidade

22/5: Nada melhor do que um dia após o outro

Continua após a publicidade

23/5: Venus chega em Gêmeos e a Lua Cheia chega em Sagitário. A flexibilidade mental se une com as infinitas possibilidades.

24/5: Prosperidade e caminhos abertos promovem bons andamentos para a vida

25/5: Jupiter chega em Gêmeos e fica 1 ano promovendo reconhecimento, oportunidades e dinamismo. É hora de crescer!

26/5: A sorte é o resultado do acaso com o preparo. Não se demore