Horóscopo de maio: Feliz renovação!

O horóscopo de maio traz profundas transformações para todos os signos, e cada um as sentirá de uma maneira particular. Ao contrário do que possa parecer, isso não é negativo: enxergue as mudanças como uma oportunidade que o Universo nos dá para reagir. Na astrologia, o mês do signo de Touro configura uma época mais interiorizada, na qual ficamos focados em conservar nossa segurança e estabilidade.

Porém, com a chegada de Plutão retrógrado em Aquário, o caldeirão pode ferver: transformações estão a caminho, e até outubro passaremos por um despertar de consciência (ainda que a contragosto). É necessário rever tudo o que precisa de reavaliação, pois quanto mais despertos estivermos, melhor ficaremos para lidar com o cotidiano.

No dia 8, a Lua Nova em Touro abre caminhos para realizações. Tudo o que foi desejado, sonhado e também teve a chance de ser concretizado ganha força e forma. Nossa estabilidade, principalmente no aspecto financeiro, é finalmente colocada em pratos limpos, dando bons encaminhamentos futuros.

No dia 15, Mercúrio chega em Touro e já enfrenta Plutão em Aquário, promovendo mudanças e imprevistos que mexem diretamente com a nossa zona de conforto — tudo aquilo que, talvez, estejamos acostumados demais. O enfrentamento é importante, pois nos oferece a oportunidade de pensar sobre o que devemos deixar para trás ou ressignificar. Afinal, estamos aqui para evoluir e não há evolução sem desconforto.

No dia 21, com a chegada do Sol em Gêmeos, abrimos espaço para a comunicação, os pensamentos rápidos, os estudos e os prazeres cotidianos. A sociabilidade é renovada e os amigos e pessoas queridas podem estar mais próximos agora. É necessário, porém, ficar de olho no humor, que pode sofrer alterações nesse período. No dia 23, é a vez de Vênus chegar pelos ares geminianos e trazer consigo todas as possibilidades disponíveis, uma vez que essa configuração promove diversificação e espontaneidade, principalmente nas relações amorosas. Aproveite para curtir a vida fora do trabalho.

No dia 25, Júpiter, o planeta da expansão e do crescimento, chega também em Gêmeos e fica por um ano criando oportunidades para crescermos e aparecermos. Redes sociais, palestras, cursos e a comunicação no geral ganham excelentes energias. Tudo o que puder ser usado para adquirir conhecimento será muito valioso. Feliz maio!

Horóscopo de maio para cada signo

Touro: Logo no começo do mês, com Plutão retrógrado na sua carreira, as coisas podem não andar como gostaria, exigindo alguns recomeços e transformações. Talvez seja a hora de rever planos profissionais. Ao longo do mês, os astros pedem mais jogo de cintura com imprevistos, mas oferecem movimentos também para quem deseja agir e pensar fora da caixa. As finanças ficam favoráveis no final do mês, com Júpiter, o planeta da prosperidade, entrando no seu setor de dinheiro.

Gêmeos: Eis um mês de revisão, já que o Sol, Urano e a Lua Nova do dia 8 prometem fazer uma verdadeira limpeza emocional e física. Você pode contar com certos encaminhamentos inesperados para colocar as coisas em seus devidos lugares, principalmente no que se refere à estabilidade e à segurança. Para melhorar, Júpiter, o planeta da boa sorte, chega em seu signo no final do mês, geminiana, oferecendo expansão e crescimento por um ano inteiro.

Câncer: Os próximos dias trazem boas notícias na sua vida social, já que você estará mais animada e aberta a possibilidades. Pessoas diferentes, que chegarão de surpresa, podem trazer novos sentidos para sua vida profissional e pessoal. Plutão fica retrógrado logo no início do mês e você poderá promover algumas mudanças de vida. Questões na justiça podem demorar um pouco mais, mas tudo acontece no seu tempo.

Leão: Com Plutão retrógrado, relacionamentos pessoais e profissionais tendem a entrar em modo de revisão. Com isso, a comunicação é a chave. Lua Nova, Sol, Urano e Vênus irão desenvolver sua carreira, mesmo com imprevistos – é momento de correr atrás do reconhecimento. Júpiter e Sol chegam no setor social no final do mês, trazendo oportunidades incríveis com pessoas novas.

Virgem: Algumas questões cotidianas podem sofrer mudanças repentinas e inesperadas. Por isso, é importante manter a mente em equilíbrio. Sol, Vênus e Urano trazem boas novas, com chances de expansão para projetos e cursos. Com Júpiter chegando ao ponto mais alto do Mapano final do mês, a sorte e o reconhecimento te acompanharão.

Libra: O momento pede reavaliação, principalmente no setor pessoal e romântico. É um período significativamente benéfico para colocar as coisas no lugar. No meio do mês, Sol e Júpiter abrem os caminhos para você crescer, evoluir e se expandir tanto no trabalho, quanto na espiritualidade. É tempo de olhar para sua evolução pessoal.

Escorpião: Sol, Vênus, Urano e a Lua Nova do dia 8 trazem bons encaminhamentos no setor amoroso, com a possibilidade de um relacionamento se tornar mais sério. A Lua, inclusive, traz soluções para desafios e questões que estavam há tempos em divergência. Já na família, Plutão retrógrado pode trazer coisas bem guardadas que precisam ser ressignificadas.

Sagitário: Um projeto ou viagem poderá ser remarcado, já que Plutão fica retrógrado nesse setor. É necessário agora rever os planos de forma mais presente e estratégica. Nas relações pessoais, Júpiter promove equilíbrio, crescimento e boa sorte no amor. Bons ventos também no trabalho que, apesar de árduo neste mês, pode trazer boas recompensas.

Capricórnio: Você passará boa parte do mês com os olhos voltados para o trabalho. Estará mais inspirada e se sentirá animada com os resultados que chegam. E eles chegam, viu? Júpiter entra no setor de rotina trazendo expansão e sorte. Os romances virão com boas notícias também, já que você estará disposta a priorizá-los. Já nas finanças, é aconselhável reorganizar tudo.

Aquário: Logo no início do mês, Plutão ficará retrógrado, trazendo uma parada necessária para você avaliar o que precisa para crescer. Por outro lado, Júpiter e o Sol fazem transições para o setor mais positivo do seu Mapa, promovendo caminhos abertos. Sua criatividade e poder pessoal são renovados, assim como os romances, que ganham novidades e vibrações positivas.

Peixes: Tudo que você decidir aprender este mês poderá ter efeitos positivos, incluindo no trabalho. Durante boa parte de maio, você estará mais focada em compartilhar ideias e projetos. Uma viagem de negócios ou até mesmo pessoal não está descartada. No final do mês, assuntos familiares ganham destaque, promovendo boas vibrações.

Áries: O começo do mês traz uma certa preocupação com as finanças, mas uma novidade pode ajudá-la a resolver de vez essas questões. No decorrer de maio, com a entrada do Sol e de Júpiter em Gêmeos, você passará por momentos de sorte, incluindo o encaminhamento de estudos, comunicação no trabalho e até viagens, que chegam para trazer benefícios.