Descubra o par romântico ideal de cada signo na astrologia

Quando decidimos levar o signo do crush em consideração, a fim de saber se o relacionamento tem chances de dar certo, tendemos a prestar atenção apenas no Sol da pessoa. Não que isso esteja errado, mas segundo a astróloga Lyziane Menezes, há outras casas muito mais relevantes no mapa astral quando o assunto é compatibilidade amorosa.

“Estes são os principais aspectos: Lua, Vênus e Lilith. Com essas três informações, conseguimos entender como o outro expressa o seu amor no mundo, o que lhe atrai ao máximo e de qual maneira prefere se relacionar. Conhecer o Mercúrio do indivíduo também é interessante, porque esta é a casa que revela a maneira em que nos comunicamos”, explica a especialista.

Energia passiva e ativa dos signos

Sendo assim, dentro dessas energias, existem os 12 signos que vão definir como cada uma destas casas irá se manifestar em nossas personalidades. E é aí que entra a tal da compatibilidade amorosa: “Alguns símbolos possuem mais ou menos afinidade entre si. Signos de água (Câncer, Escorpião e Peixes) e ar (Gêmeos, Libra e Aquário) possuem uma energia magnética mais receptiva e passiva, e portanto, tendem a se dar melhor”, esclarece Menezes.

Mas calma: isso não significa que, se você for de água ou ar, não poderá se relacionar com signos de terra (Touro, Virgem e Capricórnio) ou fogo (Áries, Leão e Sagitário). “Nestes casos, a dinâmica afetiva será apenas diferente. De qualquer forma, é importante considerar esses detalhes, pois são muito mais significantes do que olhar apenas o Sol de maneira isolada”, diz.

O par ideal de cada signo na astrologia

Agora, o resumo da ópera: para Lyziane, pessoas nascidas em signos que tenham elementos parecidos ou que se complementam tendem a se relacionar melhor na área romântica, de modo geral. Fica mais ou menos assim:

Signos de água

Combinam com Terra e Ar, mas possuem desafios com Fogo.

Signos de Fogo

Fogo combina com Ar e Terra, mas tem desavenças e desencontros com Água.

Signos de Terra

Terra combina com Água e Fogo, mas pode encontrar desafios com Ar.

Signos de Ar

Ar combina com Fogo e Água, mas pode se desentender com Terra.

O elemento de cada signo

Trígono de Água

Câncer

Escorpião

Peixes

Trígono de Ar

Gêmeos

Libra

Aquário

Trígono de Fogo

Áries

Leão

Sagitário

Trígono de Terra

Touro

Virgem

Capricórnio

Os signos com menos chances de dar certo no amor

Por fim, Lyziane Menezes pontua que todos os signos que realizam quadraturas naturais na mandala astrológica tendem a vivenciar desafios nas relações. Estes são os casos mais difíceis:

Áries – Câncer

“A impaciência ariana entra em atrito com a cautela e cuidados cancerianos. Câncer tende a ‘maternar’ Áries, tratando como filho ou filha.”

Libra – Capricórnio

“A clareza capricorniana entra em atrito com a balança (prós e contras) libriana. Libra tende a querer analisar e discutir sobre os passos já decididos pelos capricornianos. A tendência é ficar falando sozinho.”

Gêmeos – Virgem

“A praticidade e ordem virginiana entram em conflito com a necessidade de novidade dos geminianos. Gêmeos pode se sentir aprisionado em uma relação onde o diálogo não seja prioridade.”