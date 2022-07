Helena Galante é redatora-chefe de CLAUDIA, Boa Forma e Bebê.com.br. Criadora do podcast Jornada da Calma, acredita que, com amor, nada neste mundo vai nos parar.

Fazer escolhas com o coração tranquilo é um aprendizado recente (e constante) para mim. Só de pensar que era “ou isso ou aquilo”, o pulso acelerava. Quando passei a apurar os sentidos para perceber o que é prioridade e precisa mesmo de atenção, o aperto começou a melhorar. Tudo mudou de figura, porém, quando descobri que o tal dilema poderia ser ilusório: tantas vezes dá para ser isso e aquilo, sim. Daí o corpo relaxa, a mente se acalma e o propósito de cada ação fica mais claro. Para simplificar o processo, comecei a ficar de olho no que traz um sorriso – e confiar que esse é o melhor caminho. Ao menos por ora.

Quando Djamila Ribeiro chegou solar e risonha ao hotel Rosewood São Paulo para a tarde de fotos da nossa reportagem principal do caderno Atualidades & Futuros, sua naturalidade contava de uma sensação de conforto com seus próprios trajetos, ainda que nem todos tenham sido simples, longe disso. Na brilhante entrevista conduzida pela editora-chefe Paula Jacob (leia a íntegra aqui), descobri que esse também foi um processo: “Uma vez inseridos em movimentos sociais, achamos que temos que ser de um jeito só. Com o tempo, a gente percebe que gosta de fazer outras coisas. E precisamos nos permitir mostrar quem somos independente da opinião alheia”.

Em contato com a pluralidade e a força da ancestralidade feminina, a dedicada equipe envolvida nos bastidores ficou de cara com uma escolha difícil: qual das potentes fotos feitas por Camila Tuon deveria estar na capa? A que mais nos fez sorrir (e também arrancou lágrimas) está lá.

Trazer de volta para o centro das nossas escolhas a felicidade é a inovação mais futurista que existe. Pode parecer um objetivo distante, mas já é uma construção presente em Santa Rita do Sapucaí, cidadezinha em Minas onde a aceleradora de lideranças Clear Purpose está ajudando empreendedores criativos a trabalharem com a colaboração (leia aqui). “Quando você entende que está sendo significativo para alguém surge o verdadeiro entusiasmo”, me disse a designer estratégica Joana Mao.

Aqui em CLAUDIA, é o que queremos: encontrar as inspirações que dão sentido e esperança ao nosso caminhar coletivo.