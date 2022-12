Bioestimulação: o que é e quais os benefícios para a pele

A bioestimulação é um procedimento onde usamos substâncias biocompatíveis aplicadas na pele para provocar a produção de mais colágeno e elastina, melhorando a qualidade dela. Com o passar do tempo diminuímos a produção de colágeno, que é a principal proteína do corpo humano, levando ao aumento da flacidez e rugas na superfície cutânea – e é aí que ela surge como alternativa.

Muitos fatores influenciam na diminuição e na perda de colágeno e elastina, tais como estilo de vida, idade, doenças metabólicas, desnutrição, estresse, entre outros. A expectativa de vida aumentou muito, mas não necessariamente a qualidade dela.

Alguns acontecimentos, como controle das doenças infecciosas, disponibilidade de alimentos, maior quantidade de remédios e novas tecnologias, ajudam a vida a ser mais prolongada, porém não com a qualidade ideal. Quando falamos em estilo de vida precisamos ficar atentos, pois os pilares de uma saúde ideal estão relacionados com esse estilo, a saber: alimentação equilibrada, sono adequado, exercícios moderados e constantes, e controle do estresse.

Esse estilo de vida interfere na expressão do gene. Esse processo chama epigenética, que pode modificar a expressão do gene, o modo de ele se comportar sem mexer no DNA. A bioestimulação usa produtos como ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, para, através de um processo específico, estimular mais formação do colágeno.

Como funciona a bioestimulação

O produto a ser injetado será diluído ou não e será aplicado com agulha ou cânula e espalhado na pele. O plano de aplicação é muito importante e quando ele é aplicado na subderme provoca reações fisiológicas, aumentando a quantidade de fibras.

Fatores relevantes para a bioestimulação são a qualidade e origem do produto, o plano de aplicação e a técnica de utilização. Podemos tratar várias áreas do corpo, como rosto, pescoço, braços, abdômen, face interna das coxas e nádegas. A aplicação é feita em cerca de uma a três sessões com intervalo mensal, distribuindo o produto de forma homogênea.

A resposta ocorre após 45 dias e tem seu melhor resultado por volta de quatro meses. A técnica é segura, eficaz e apresenta poucos efeitos colaterais, como pequenos hematomas e discreta dor.

A combinação da bioestimulação e melhor estilo de vida é ideal para o melhor resultado, além da alimentação natural com poucos elementos processados e índice baixo de açúcar industrial e sono reparador de seis a oito horas, exercícios constantes e moderados e controle do estresse vão ajudar na otimização do resultado.

Os cuidados básicos com a pele como hidratação e fotoproteção também são fundamentais.

Cuide-se.