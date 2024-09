5 unhas de gel simples e elegantes que estão em alta

Está cansada de fazer as mesmas unhas de gel de sempre? Não se preocupe! Separamos nail arts simples e ideais para transmitir elegância até nas pontas dos dedos – e de um jeito bastante autêntico. Confira aqui referências sofisticadas para levar à sua manicure.

Ponto de brilho nas unhas de gel

Poucas cores são tão sofisticadas quanto o vinho. Original, charmoso e elegante, ele ganha um toque ainda mais especial quando colore as unhas das mãos. Basta colocar uma pedrinha brilhante no centro, perto da cutícula, para ter um resultado inesquecível.

Nail art com degradê rosa e laranja

Se depender das influenciadoras de unhas, a próxima tendência desse mercado será o degradê. A técnica está conquistando corações por aí graças ao seu efeito natural e, ao mesmo tempo, mágico. A aposta de cores próximas entre si, como rosa e laranja, permite que o resultado fique ainda mais fantástico.

Unhas de gel com design original e sofisticado

Ninguém precisa repetir as mesmas decorações de sempre. Para fãs de esmaltações inovadoras, vale a pena escolher a inspiração acima.

Com a base neutra, ela ganha destaque por trabalhar com diferentes tons terrosos, que ficam mais escuro conforme a proximidade com o dedo mindinho, e por ser feita a partir de dois pingos das unhas – o mais grosso perto da ponta e o mais fino próximo à cutícula.

Nail art com decoração abstrata

Quem tem preferência por designs mais delicados encontra no esmalte branco seu melhor amigo. É que seu acabamento leve traz um visual mais gracioso para as unhas, especialmente quando a aposta é por decorações em formatos mais abstratos.

Inspiração de unha de gel verde e fosca

Não é de agora que o verde entrou para as tendências do universo de unhas. Seja pelas matcha late nails ou pelo tom militar, essa cor é a febre do momento. Ao preferir o acabamento fosco e o desenho de flores em branco, então, suas unhas entram na tendência de uma forma delicada e bonita.

