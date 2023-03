Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

As meninas do Leblon não fariam isso. Ou fariam? Quarenta anos é velha? Então virei maracujá seco com meus quase sessenta. O fato é que me pegou muito mais o preconceito contra oportunidades do que contra a idade. A universitária balzaca não teve condições de entrar novinha na facul, postergou porque a vida cobrou coragem.

Já as garotas classe-média-de-Bauru ainda estão na lanchonete da vida com seus batons gloss e minissaias. Mas fica uma lição. O mercado maduro gritou alto. Parecia comício. Meus pares grisalhos deram de Marielle e mandaram ver. Aplaudi de pé. E culminou com a chinesa vencedora do Oscar usando o microfone para vomitar sua jornada heróica de melhor atriz. Aos 60 anos. Amei.

E são tantos os exemplos da mulherada potente mesmo com pentelhos brancos. Ouso dizer que a revolução silver está com os alto-falantes em decibéis altíssimos. E não vamos mais parar. Temas como trabalho, sexo, moradia, leis de proteção ao idoso e uma série de novos assuntos estão na prateleira da longevidade. Então meninas, obrigada por serem tão míopes. Através de vocês se abriu um imenso horizonte de debates e pautas. Ah, antes que eu me esqueça: um bauru por favor com muito tomate, alface e vergonha na cara.