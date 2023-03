Michelle Yeoh é a primeira mulher asiática a vencer Oscar de Melhor Atriz

Em um dos poucos momentos inesperados da 95ª edição do Oscar, Michelle Yeoh superou Cate Blanchett por “Tár” e abocanhou a estatueta de Melhor Atriz. Com isso, ela se torna a primeira mulher asiática a vencer a categoria. Simplesmente histórico!

Em seu discurso, Yeoh declarou: “Para todas as meninas e meninos que se parecem comigo, esse prêmio é prova de esperança e possibilidades. É também prova que sonhos se tornam realidade”.

Ela continuou com uma mensagem importantíssima acerca do etarismo: “E mulheres, não deixem que ninguém lhes diga que você já passou do seu auge. Eu não estaria aqui se não fossem os Daniels (diretores), a A24 (produtora) e os meus incríveis colegas de elenco.”

Por fim, ela dedicou o prêmio à própria mãe e a todas as outras mães ao redor do mundo. “Elas são verdadeiras super-heroínas. Sem elas, nenhum de nós estaria aqui. Ela tem 84 anos e eu estou levando isso aqui para ela”, concluiu.

