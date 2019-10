Saiba como montar o quarto perfeito para os filhos

Montar um quarto para as crianças é uma experiência lúdica, que permite deixar a imaginação fluir. Fizemos uma seleção divertida para você usar de ponto de partida.

Ao infinito e além

A temática do quarto não precisa estar em todos os objetos – pode ficar até cansativo. Escolha alguns pontos e combine com itens de design mais discretos (aqui, o xadrez e as cores neutras).

1. Móbiles de borboletas Djeco, Mimoo Toys, R$ 98*

2. Banco Animals Panda, Tok&Stok, R$ 219,99*

3. Mancebo Helena, Estúdio Cipó, R$ 1 400*

4. Poltrona Art Déco, Ameise Design, R$ 4 250*

5. Papel de parede 35100, Wallcovering, R$ 499 o rolo*

6. Peso de porta Petit Dog, Mmartan, R$ 89*

O que é essencial

Algumas coisas não podem faltar no quarto dos pequenos, como cestos e nichos para guardar os brinquedos e livros de forma prática – de preferência, ao alcance da criança. Tapetes também são legais, pois deixam o ambiente aconchegante.

1. Luminária Coruja, Metoo, na Büp Baby, R$ 169*

2. Villa Julia, design de Javier Mariscal para Magis, na Novo Ambiente, R$ 730*

3. Bicicleta de Equilíbrio sem Pedal Neve, BiciQuétinha, R$ 389*

4. Boneca de pano Mermaid Lise, deezign.kids, R$ 199*

5. Lhama Decorativa, Camicado, R$ 39,99*

6. Baby Gym Laranja, Fitto Design, R$ 249*

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeitos a alteração.