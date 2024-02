Alerta tendência: 16 cozinhas em tons de verde para se jogar

Democrático, acolhedor e, dependendo do tom escolhidos, chamativo! O verde atende a uma infinidade de públicos e, não à toa, é uma das cores mais populares na decoração. Volta e meia é protagonista de alguma tendência. Agora, é a vez das cozinhas em tons de verde virarem objeto de desejo!

Desta vez, quem aponta a cor como um atrativo para as cozinhas é o Pinterest Predicts 2024, relatório da plataforma de imagens queridinha dos apaixonados por décor.

E se você já curtiu a ideia, confira abaixo 16 inspirações de encher os olhos. Boa transformação!

Cozinhas em tons de verde

1) A cozinha projetada pela arquiteta Hana Lerner foi idealizada para ser funcional e agradável. A marcenaria verde traz elementos naturais para o ambiente, frescor e uma sensação de conexão com o exterior.

2) Não é apenas o verde que reina da cozinha colorida assinada pelo Estúdio Minke. Mas é ele quem dá as boas-vindas a quem entra no ambiente, já que marca presença na porta flexível que une o ambiente à sala de estar e jantar. A cor também segue pela marcenaria e na meia parede ao fundo.

3) Este apartamento acima, de 49 m², localizado em Pinheiros, São Paulo, passou por uma reforma completa realizada pela arquiteta Natalia Salla. O projeto de design de interiores buscou valorizar os espaços e criar uma atmosfera acolhedora e moderna.

Uma das escolhas mais marcantes foi a paleta de cores, que trouxe o verde da natureza para a cozinha e a entrada, contrastando com a madeira clara dos móveis e do piso. O resultado é um ambiente harmonioso, funcional e cheio de personalidade.

4) Na cozinha assinada pelo arquiteto Ricardo Abreu o verde marca presença na marcenaria e vaza para a parede lateral. Solução divertida! A seleção de mobiliários assinados conta com a clássica mesa de jantar U, de Jacqueline Terpins, e com as cadeiras do Geraldo de Barros.

5) Nesse projeto da arquiteta Vivian Reimers a cozinha ganhou grande destaque. Para os moradores, ela é o coração da casa e, por isso, foi integrada à sala. A paleta de cores conta com um tom verde-claro como protagonista. A cor destaca o branco dos módulos superiores e bancadas e o piso de mármore Estremoz.

6) Essa cozinha foi pensada para conferir vida ao imóvel. O morador solicitou ao arquiteto Rafael Mirza, responsável pelo projeto, que a cozinha ganhasse um destaque do restante do apartamento, que possui tons neutros. Para isso, Rafael criou um espaço em que a marcenaria é destaque graças ao verde escolhido.

7) O arquiteto Nildo José idealizou um refúgio-urbano para essa cozinha. “Para reforçar o cenário e toda a imensidão verde que permeia a cidade de São Paulo, trouxemos a cozinha como uma grande caixa verde-folha”, explica o profissional.

8) Um lar com clima bucólico e ares de casa de fazenda. Essa foi a missão da arquiteta Beatriz Quinelato neste projeto. Aqui, a marcenaria embute eletrodomésticos como as duas geladeiras e a máquina de lavar louça. O objetivo era garantir a unidade do espaço, com a presença da madeira para aquecer, branco para bancadas e o verde para trazer bossa.

9) Para a cozinha assinada pelo escritório de arquitetura KAS ARQ, em parceria com a arquiteta Daniela Garcia, o tom verde-pistache foi escolhido a partir da paleta de cores do piso, criando uma união visual entre o ladrilho hidráulico e a marcenaria.

10) O pedido da moradora era por uma cozinha verde. E o Estúdio Pluri atendeu! Dessa forma, os profissionais optaram por materiais neutros para deixar o verde ter todo o destaque. Bancadas de quartzo branco, backsplash de pastilhas metrô também branco e piso de porcelanato. Para deixar o ambiente mais acolhedor, a marcenaria e o mobiliário de freijó foram os escolhidos.

11) A cozinha, inspirada na Toscana, destaca-se pela marcenaria verde-menta, da Ornare. Elementos como a pia da fazenda e os ladrilhos hidráulicos reforçam a atmosfera tradicional, enquanto a abordagem inovadora da arquiteta Deborah Roig, que assina o projeto, proporciona uma leitura contemporânea do ambiente, unindo acabamentos detalhados e texturas leves.

12) Para a arquiteta Magali Puerari, as cores são responsáveis pelas sensações que sentimos quando visualizamos os ambientes. Não à toa, a profissional escolheu o verde como ponto de composição principal deste projeto. A paleta segue com o tom champanhe presente nos acessórios e o amadeirado médio para criar contraste na decoração.

13) Inspirada nas folhas de hortelã fresca, a cozinha acima assinada pela arquiteta Cristiane Schiavoni recebeu um toque especial de vitalidade com o mobiliário verde-menta.

14) O design simplificado, em alta na decoração, foi o escolhido para o ambiente idealizado pela Leroy Merlin. O tom verde escolhido provoca sensação de aconchego e, junto aos metais e acessórios com acabamento fosco, destacam a personalidade da cozinha.

15) As bancadas de mármore verde Guatemala são marcantes nesse ambiente assinado pelas arquitetas Livia Dalmaso e Duda Senna. Para complementar, a marcenaria com laca verde foi a escolhida.

16) Nesta cozinha assinada pelo escritório Trópico, certamente a coifa verde é o maior destaque. A solução cria um ponto focal de destaque e é uma boa opção para quem tem medo de colorir o ambiente todo.

Os pequenos também têm vez!

E já que a tendência é ter cozinha verde, que tal colorir a brinquedoteca também? No espaço idealizado pela marca Muskinha, a cozinha verde é um charme lúdico indiscutível.

