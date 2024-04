Cozinha rosa retrô: 4 projetos para se inspirar!

Tendências vêm e vão, não é verdade?! E a volta do estilo vintage já está dominando diferentes cômodos da cozinha. Principalmente a cozinha rosa retrô!

Se você sempre quis ter uma cozinha rosa, a hora é agora! E desta vez, ela vai te levar para uma viagem no tempo. Mas tudo com muito charme e aconchego. Inspire-se na decoração de diferentes projetos de arquitetura:



4 cozinhas rosa retrô para se inspirar!

1) Entre o clássico e o moderno

Nesse apartamento compacto com cozinha integrada, a arquiteta Mari Milani apostou no rosa claro para a marcenaria, combinando com um revestimento backsplash de porcelanato.

A composição trouxe um ar retrô, sem deixar de lado as soluções modernas de arquitetura como o ripado que esconde aquecedor a gás e a pedra industrializada Coverlam na bancada.

2) Vintage nos detalhes



A marcenaria da cozinha rosa foi um desejo especial da moradora, e que tornou o espaço ainda mais charmoso. A arquiteta Ana Toscano adicionou o nicho de apoio de madeira freijó utilizado para o espaço do café, fruteira, airfryer etc.

Outro destaque é a serralheria branca, usada tanto em algumas portas dos armários com o vidro canelado, quanto em cima da bancada da pia. Puxadores pretos e as arandelas pretas deixam o ambiente bem moderno.

3) Contrastes elegantes



Na cozinha assinada por Kobbi Cimerman, os armários foram laqueados de cores diferentes: rosa e cinza. A composição trouxe um ar retrô reforçado pelo acabamento da marcenaria.

4) Retrô de corpo e alma!



Essa charmosa cozinha pertence à arquiteta Juliana Pippi. No espaço, os azulejos dão charme total ao estilo retrô. A escolha dos eletrodomésticos e objetos expostos complementam o ambiente que parece uma viagem no tempo.