Coral elege um tom azul claro como sua cor do ano para 2022

Hoje, a marca de tintas Coral apresentou sua aposta como cor do ano de 2022 em um vídeo, dirigido pelo arquiteto Mauricio Arruda. A cor Melodia Suave, um tom de azul claro e arejado, foi a escolhida e, segundo a marca, retrata a inspiração de seu estudo de tendências de comportamento, o ColourFutures.

A pesquisa trouxe insights sobre o momento que vivemos e o que virá para os próximos anos. As reflexões sobre os efeitos de uma pandemia mundial guiaram o trabalho que traduz os anseios e necessidades de uma população que tem vivenciado experiências singulares, com um novo modo de viver, trabalhar, estudar, morar e interagir. Assim, o tema escolhido foi Novos Ares e Redescobertas, um conceito que transmite o desejo de reinvenção.

Fresca e leve, a cor do ano reflete a imensidão do céu, traz um toque de natureza para nosso espaço interior e ilumina os ambientes da casa. Versátil, Melodia Suave é também uma cor que combina com outros tons, desde neutros suaves aos claros e alegres.

“Os efeitos da pandemia realçaram todos os campos da nossa vida: social, econômico, ambiental e nos fizeram reavaliar o que realmente importa, ou seja, família, amigos, nossa casa, o mundo que nos cerca. Depois de um tempo isolados, desejamos nos encontrar, seja na natureza ou em espaços abertos, com um novo jeito de perceber o mundo e começar de novo. Nossa cor do ano é um tom claro e revigorante que tem tudo a ver com esse novo jeito de viver”, conta Heleen Van Gent, diretora de criação do Centro de Estética Global da AkzoNobel (grupo ao qual a Coral pertence), em Amsterdã.

Além da cor do ano, a Coral também apresentou novas paletas. Com base na cor do ano, a seleção de tons para 2022 vai de neutros suaves a claros, alegres e vibrantes, dando aos consumidores opções variadas para transformar seus espaços. São quatro paletas, que se relacionam diretamente com os insights vindos do ColourFutures: Cores para uma casa Versátil e Alegre, Cores para uma casa Leve e Natural, Cores para uma casa Delicada e Afetiva, Cores para uma casa Arejada e Iluminada.

“O sentimento do momento é universal: depois de um período de isolamento, queremos mais vida ao ar livre, a imensidão do céu. Queremos nos sentir revitalizados, olhar para fora e nos inspirarmos com novas ideias, de um futuro melhor, com mais momentos alegres. Como reflexo disso, este ano as cores vibrantes e os tons claros estão ressurgindo, talvez como representação dessa nossa necessidade de positividade e de renovação. As 37 cores selecionadas na paleta ColourFutures de 2022 dão o suporte que as pessoas precisam para escolher os tons atuais que mais lhes agradam”, finaliza Juliana Zaponi, gerente de Comunicação em Marketing e Cor da AkzoNobel para a América do Sul.