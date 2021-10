Suvinil revela Eclipse, um tom verde fresco, como sua cor do ano para 2022

O mundo está mudando rapidamente e, principalmente, nos dois últimos anos. Com um cenário atípico ao redor, especialistas em tendências têm aprofundado seus estudos e apontado previsões de novos comportamentos para o mundo pós-pandêmico.

A Suvinil não ficou fora dessa e, além de revelar sua cor do ano para 2022, apresentou um estudo anual de tendências, criado pelo consultor de cores da marca Michell Lott, que assina também a direção criativa do ensaio fotográfico que acompanha a pesquisa.

“Nossa pesquisa de 2022 apontou diversos comportamentos fora da curva. Viemos de um ano atípico e, com a aproximação da liberação pós-pandemia, o sentimento é de reinauguração do mundo. Há uma euforia no ar e a expectativa é que 2022 seja um grande delírio. Por isso, a maior parte das referências que usamos vem do mundo imaginário”, explica Michell Lott.

Chamado de Suvinil Revela 22, o estudo partiu de uma pesquisa de comportamento e de tendências nacionais e globais para trazer diversos caminhos que interpretam em estéticas e cores, as diversas formas como as pessoas reagem aos acontecimentos de agora.

“Nosso estudo de tendências nos guia para um novo momento. Após um período de transformação intensa, estamos prontos para novas possibilidades e queremos nos sentir livres — em nossas casas, em nossas mentes e em nossos dispositivos”, explica Sylvia Gracia, coordenadora de Marketing – Cor e Conteúdo na Suvinil.

O cenário é assim: depois de olhar para o lar como um santuário de proteção, reclusão e cura, vamos adiante e nos preparamos para encarar a vida como um sonho multicolorido de possibilidades infinitas. Com foco nos sentimentos individuais e coletivos, o estudo elegeu Eclipse como a cor do ano 2022. Trata-se de um tom de verde fresco como a grama nova.

Segundo a marca, é uma cor natural e digital ao mesmo tempo: representa a cor das algas, do lodo e das primeiras plantas que habitaram a terra, mas também traz a cor do raio laser. Tem a ver com esperança de um futuro melhor.

“A nossa cor do ano, Eclipse, simboliza esse momento em que nos preparamos para viver novas experiências e traz, nesse tom de verde vivo, fresco e ácido, mas ao mesmo tempo aconchegante, a energia que precisamos para entrar numa nova aventura. Esperamos que o próximo ano nos dê uma chance de recomeço, uma chance para todos vivenciarem o Eclipse”, convida Sylvia.

Incluindo a cor principal, os três grandes temas Mundo Ideal, Mundo Surreal e Mundo Digital trazem 45 tonalidades que formam a paleta de cores do estudo que representa os sentimentos do próximo ano.

Sob o título Sensações Cromáticas, o estudo voltou seu olhar para o mundo em que vivemos e apontou que nos encontramos em um caos tão grande que nossas inspirações não partem mais do mundo real, mas sim de mundos fantasiosos, de projeções emocionais e, também, da imaginação.

Em um momento marcado pela esperança e pela expectativa, os sentimentos se tornam protagonistas na hora de desenhar os planos para o futuro próximo. Com infinitas possibilidades de caminhos, a razão abre espaço para emoção e reforça o desejo pela liberdade. Nessa nova era, em que nossas escolhas nos fazem sentir vivos, as cores e suas sensações cromáticas se tornam nossos talismãs, colorindo vidas, histórias.

“Para o estudo atual, foram levantadas mais de três mil imagens de referência. A ideia é mapear comportamentos, tendências, estéticas e mudanças que representem o espírito do que estamos vivendo. É quase como uma tarefa de detetive para encontrar conexões entre tudo o que foi levantado. E assim como o Millennial Pink representou uma geração inteira de millenials, o verde ácido é a cor da nova geração Z”, completa Michell.

O estudo completo do Suvinil Revela 2022, com todas as paletas, pode ser conferido no site da Suvinil. Além disso, a marca convida o público a acompanhar suas inspirações com o estudo recém-lançado em diferentes conteúdos ao longo do próximo ano, acessando seu perfil do Instagram, @tintas_suvinil, ou o Pinterest.