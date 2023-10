A beleza das orquídeas: conheça os principais cuidados da flor

Na primavera, as flores se tornam as principais figuras para embelezar a decoração de casas, lojas e até mesmo eventos. Mas dentre tantas espécies, uma chama atenção por possuir um valor enorme atribuído aos seus cuidados: as orquídeas.

Cuidar dessa flor pode parecer complexo e dificultoso mas, na realidade, elas são flores delicadas e de poucos cuidados, necessitando apenas de uma atenção especial por semana.

E para tirar as dúvidas e te inspirar a decorar o seu jardim com orquídeas, convidamos a especialista em decoração com flores naturais Maria Pietroforte para te ajudar com dicas de cuidados e cultivo.

Tipos de orquídeas

Existem diversas espécies que circulam pelo mercado floral. Elas são denominadas por abreviações, que, segundo Maria, são as mais populares entre os que colecionam a flor. “São inúmeras as espécies de orquídeas, catalogadas e não catalogadas. As mais comuns, principalmente para decoração de casas, são as Phalaenopsis, popularmente conhecidas como ‘borboletas’”, conta a especialista.

Ela ainda explica que entre as espécies menos comuns, algumas podem ser encontradas por outras denominações: “Existem as que podem ser intituladas por outros nomes, como dendrobium, catatante, cymbidium ou denphal. Porém, existe uma espécie desejada por muitos que é a Wanda, uma orquídea pendente que não necessita de vaso, pois suas raízes ficam expostas e sua flor é grande e toda rajada” exemplifica Maria.

Cuidados essenciais

Apesar de serem delicadas, as orquídeas são fáceis de cuidar. Maria conta que os cuidados para manter ela florescendo o ano todo exige pequenas contribuições ao longo da semana. “Orquídeas não precisam ficar expostas ao sol, basta mantê-las próximas a luz natural, isso será o suficiente. Já em relação à água, apenas uma vez por semana”, conta.

E ela dá dicas para quem ainda não replantou sua orquídea em um vaso específico. “O ideal é mergulhar o vaso em que as flores são vendidas em um outro recipiente com água por no máximo 20 segundos. Agora, caso sejam plantadas em outro vaso, adicione água, sem encharcar a planta, pelo período de uma vez na semana”, complementa.

Um outro fator importante na hora de avaliar os cuidados da sua orquídea é entender onde ela deve ficar. Algumas espécies exigem um cultivo suspenso, como o caso da orquídea Wanda, porém algumas espécies podem exigir de práticas de cultivo um pouco mais complexas.

Maria conta que existem espécies que podem ser cultivadas a partir do solo de outras plantas: “Algumas orquídeas são de fato terrestres, mas não é o caso das mais comuns. A maioria das espécies são epífitas, ou seja, vivem sobre outras plantas. Por isso, é comum vermos em algumas ruas árvores com várias orquídeas plantadas no tronco”, conta a decoradora. “Na dúvida sobre a saúde de sua orquídea, verifique as raízes. Elas deverão estar verdes e sem aparência de apodrecidas”, conclui.

Atenção na hora de presentear alguém

Se você gosta de agradar uma pessoa querida com flores, saiba que as orquídeas são ótimas opções. Mas atente-se ao detalhar as instruções de cuidados essenciais para quem for presenteada. Maria alerta que ao transportar o presente, é preciso mantê-la protegida: “As flores são extremamente sensíveis. No transporte, o importante é protegê-las. Realizando os cuidados certinhos, a experiência do presente tende a durar por mais de 20 dias”, finaliza.

Uma boa dica é incluir um cartão com todas as informações sobre os cuidados da orquídea, dessa forma o presente para a pessoa desejada irá durar por muito mais tempo.

Agora que você já sabe tudo sobre esta planta icônica, sua casa estará pronta para ser decorada com a beleza incomparável das orquídeas.

