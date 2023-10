Dia das Crianças: 11 quartos infantis para se inspirar

Atualizado em 9 out 2023, 18h39 - Publicado em 12 out 2023, 08h50

Por Naiara Taborda Atualizado em 9 out 2023, 18h39 - Publicado em 12 out 2023, 08h50

Cores vivas, formas lúdicas, personagens… Todos esses elementos que estimulam a criatividade fazem parte dos projetos de quartos infantis. O ambiente é a materialização dos desejos e sonhos das crianças, mas também de seus pais. Para além do dormitório cheio de charme, por vezes o espaço abriga área de estudos e brinquedoteca.

É multifuncional e idealizado para acompanhar o crescimento dos pequenos. Esse é o caso dos 11 projetos listados abaixo. Com ideias para meninos e meninos, inspire-se nas soluções propostas por arquitetos e designers para criar um quarto de criança encantador e divertido!

Quartos infantis para te inspirar

A suíte assinada pela arquiteta Laura Kim, do ISE Arquitetura, tem 9 m². O pedido das moradoras, duas irmãs, foi por um ambiente com cores suaves, penteadeira, um colchão extra para amigas e muito espaço de armazenamento. Curtiu o resultado?

Esta brinquedoteca foi projetada pela arquiteta Hana Lerner para irmãs gêmeas que compartilham um quarto duplo. O painel azul suave adorna a parede, servindo como pano de fundo para as camas de palhinha.

Continua após a publicidade

Já a marcenaria foi uma criação exclusiva, projetada para acomodar todos os brinquedos das meninas de forma eficiente e organizada. Uma das características favoritas das crianças é o balanço suspenso, que proporciona horas de diversão e aventura.

Este amplo dormitório projetado pelo arquiteto Pietro Terlizzi foi pensado para acompanhar o crescimento das crianças. O destaque está na lousa-cama, o móvel reclinável foi instalado no centro do quarto. Já a paleta de cores reúne tons vivos de azuis e amarelos.

Continua após a publicidade

O espaço foi desenhado para uma menina de 4 anos, que queria um quarto lúdico. Apesar da pouca idade, ela pediu que o projeto representasse o quarto de uma “menina grande”, mas com um escorregador. Dessa forma, os arquitetos do Estúdio Pluri projetaram um beliche para dormir e brincar. O lustre, em destaque no projeto, é uma herança do quarto da mãe quando criança.

Para criar um quarto de meninos que fosse confortável e divertido, a arquiteta Natália Salla optou por um beliche que otimiza o espaço e permite mais liberdade para as crianças. Ela também planejou um cantinho para os brinquedos e livros, com prateleiras e nichos que organizam e decoram o ambiente. O papel de parede, a marcenaria em tons neutros e as paredes em tons de azul, trazem uma sensação de tranquilidade e harmonia.

A suíte da moradora, que tem quase dois anos, possui uma atmosfera lúdica graças à pintura de arco-íris combinada aos pendentes de nuvens, ao papel de parede de bolinha e à marcenaria com nichos coloridos. O móvel baixo estimula a autonomia da criança. Projeto assinado pela arquiteta Si Saccab.

Continua após a publicidade

Ainda banhado com aquela sensação de quartinho de bebê, com muito aconchego e proteção na caminha, esse projeto, assinado pelo escritório Spaço Interior, foi pensado para acompanhar o desenvolvimento da criança. O tapete, os ursinhos, painéis de madeira em formato de carrinho e revisteiro, garantem a diversão do pequeno, enquanto as almofadas lúdicas, o pé-direito baixo demarcado e a grande cortina trazem aconchego para o ambiente.

O projeto assinado pela arquiteta Mari Milani foi pensado nos mínimos detalhes para ser lúdico, aconchegante e divertido para as moradoras: duas irmãs. O grande charme fica por conta da marcenaria em formato de nuvem, executada em laca. O piso é de vinílico e o papel de parede revestiu as paredes. Além disso, tudo foi pensado em dupla: a escrivaninha de dois lugares, os espelhos camarim e as camas. Para arrematar o projeto e deixá-lo ainda mais divertido, uma rede foi instalada no centro do dormitório.

Continua após a publicidade

Este quarto pertence a dois irmãos, de 10 e 7 anos. O projeto, assinado pela arquiteta Beatriz Quinelato, ganhou a temática universo. A dupla pediu também dois colchões extras para receber os amigos. A arquiteta propôs então um treliche, ou seja, uma das camas tem dois colchões auxiliares.

Com projeto da arquiteta Karen Pisacane, o quarto de menino trouxe o azul e o acabamento amadeirado como protagonista. O painel Pegboard suporta acessórios e prateleiras de diferentes tamanhos e pode ser sempre adaptado conforme a necessidade e o crescimento das crianças.

A arquiteta Rafaella Grasnoff, do Loft Arquitetura, projetou o quarto da filha no estilo Montessoriano, onde tudo fica ao alcance da pequena, garantindo autonomia no dia a dia e ajudando em seu desenvolvimento.

Continua após a publicidade