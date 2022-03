Nova coleção de móveis de áreas externas valoriza os momentos de pausa

A marca de móveis de áreas externas DonaFlor Mobília lançou recentemente sua nova coleção alinhada com os desejos do morar contemporâneo. O respiro, a pausa e a contemplação compõem a tríade inspiradora para o conceito das novas peças, batizado de Atmosfera DonaFlor. Além disso, a marca reforça seu compromisso com o design autoral brasileiro e traz para seu catálogo parcerias com designers nacionais, alinhados com seu estilo.

Para 2022, a DonaFlor apresenta duas novas coleções: a Bit, assinada pela designer Mila Rodrigues, e a Rise, assinada pelo designer Daniel Simonini. Além disso, a marca também lança peças complementares para coleções já conceituadas em seu catálogo, como a Fence e a Vanuíre, assinadas por talentos do nosso design. “A Atmosfera DonaFlor traz a essência de nossa história e propõe essa pausa para contemplar o design brasileiro através de criações inspiradas nas formas e nos sentimentos que a natureza nos proporciona”, explica Marcelo Yamasita, diretor da marca.

Criada para proporcionar conforto, a coleção Bit traz estofados modulares individuais e pufes, que permitem formar diferentes composições para todos os ambientes, indoor ou outdoor. Assinados pela designer Mila Rodrigues, eles se destacam pela estrutura leve e ergonômica aliada à aplicação de materiais tecnológicos que não permitem a entrada da água na parte estrutural, resultando em uma peça que é 100% impermeável. “Bit é um pedacinho de carinho e conforto, que merecemos no nosso descanso”, explica a designer.

Assinada por Daniel Simonini, Rise é uma coleção in-outdoor completa, focada em formas sinuosas, racionais e bem definidas. A combinação de três elementos caracteriza as peças: a força estrutural do metal, elaborada com sinuosidades, aberturas e inclinações, o calor da madeira e a transparência da tela premium outdoor. O resultado é uma coleção elegante, leve e flexível, com elementos elaborados nos mínimos detalhes e com capacidade de resistir a céu aberto. Destaque para a cama de massagem, novidade no portfólio da marca.

O designer Daniel Simonini assina duas novidades da coleção Fence: mesa de jantar e cadeira. Para encontrar o equilíbrio entre conforto e elegância que o designer desejava, as tramas e a marcenaria foram desenvolvidas manualmente por meio de diversas experimentações. A espessura do perfil de metal, estofado generoso, madeira delicada e corda náutica tramada se destacam nas peças.

O designer Eduardo Borém, novo parceiro da DonaFlor Mobília, dá continuidade à coleção Vanuíre, lançada em2021. Baseada em elementos da mitologia Kaigang, a coleção é composta por módulos angulares, que compõem um sistema flexível e permitem composições variadas e dinâmicas — em círculo ou em linha, dependendo da posição do módulo. O sofá modular e a cadeira com braços são as novidades.