Sofá curvo: o must have da decoração atual

Uma das maiores tendências de décor para 2022, o sofá curvo é versátil, elegante e charmoso. Diferente do modelo dos anos 1950, a peça está de volta com uma variedade de tecidos e cores, além de um desenho aconchegante e moderno capaz de se encaixar em diferentes ambientes.

Confira 5 modelos de sofás curvos que estiveram presentes nos ambientes da CASACOR.

Tons neutros

Apostar em sofás curvos de tons neutros é sempre uma ótima opção caso você busque um décor charmoso e atemporal para seu espaço.

A dica é deixar as cores e texturas para as almofadas, como no Studio Tivi, ambiente assinado por Vivi Lopa, ou em outro ponto do espaço, como o jardim vertical no ambiente de Juliana Moura.

Minimalista

O sofá curvo, por si só, já é uma peça de destaque em qualquer ambiente, assim, apostar neste modelo de sofá pode ser uma opção para aqueles que buscam um décor minimalista, porém com personalidade.

Um exemplo disso é o living assinado pelo Studio Roca na CASACOR São Paulo 2021. O sofá curvo branco reforça a elegância do ambiente.

Design Moderno

Diferente dos modelos dos anos 1950, os atuais sofás curvos voltaram com um design mais moderno! Destaque para as curvas orgânicas do sofá presente no ambiente assinado pelo André Monte n CASACOR Ceará 2021.

Sofá Verde

O sofá verde é uma tendência de décor que vem atravessando décadas, e é claro que essa tonalidade de estofado não ia ficar de fora do design curvo!