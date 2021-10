Na CASACOR SP, a Casa Alva é um templo do relaxamento

Atualizado em 15 out 2021, 11h05 - Publicado em 21 out 2021, 09h00

Por Giovanna Jarandilha/CASACOR Atualizado em 15 out 2021, 11h05 - Publicado em 21 out 2021, 09h00

De volta à CASACOR São Paulo em 2021, a dupla Bruno Carvalho e Camila Avelar, à frente do escritório BC Arquitetos, mais uma vez deixam sua marca na mostra paulistana com o projeto da Casa Alva. Reconhecidos por seus desenhos autênticos e atemporais, que dão destaque às obras de arte e peças de design, a dupla renovou o seu já consolidado traço com um ambiente que transmite leveza e é como um templo da tranquilidade.

Como uma espécie de caixa monocromática repleta de recortes, curvas e texturas, a Casa Alva é um projeto iluminado e minimalista que prima pela conexão com a natureza, retomando através de peças de arte e design os quatro elementos: água, vento, fogo e luz.

“A palavra alva simboliza a clareza, a leveza e a luminosidade. Os recortes presentes no projeto evidenciam as entradas de luz e principalmente essa aproximação com a natureza. Os traços simples com detalhes arredondados conferem um ar poético e afetivo ao ambiente”, explica o arquiteto Bruno Carvalho.

No living integrado à sala de jantar é possível perceber uma poética contemporânea e minimalista que norteia o novo morar, conectado com o futuro. Inclusive, a Internet das Coisas (IoT) já é realidade na Casa Alva – isto porque o projeto apresenta um poderoso sistema de automação, com o qual é possível controlar luz, som, cortinas, piscinas e todas as outras funcionalidades do espaço.

Os traços limpos são evidenciados pela tinta Seda Damasco da Coral, e pelo piso italiano Terrazzo que foi escolhido para revestir toda parte interna.

Na sala, uma obra de Edgar Racy desconstrói a bandeira do Brasil e o hino nacional e fortalece a presença da arte brasileira.

Concebido como um espaço em que todas as atenções estão “voltadas para dentro”, a Casa Alva valoriza em sua essência diversos conceitos da biofilia, que procuram promover a reconexão com elementos da natureza.

Assim, elementos como o fogo estão representados pela presença da lareira suspensa no living; já a água é representada pelo banho termal e pela piscina com fonte termal; o vento, por outro lado, circula livremente devido à ausência de barreiras entre os ambientes; a luz é evidenciada pelos diversos recortes na arquitetura; e por fim o verde pode observado na composição das plantas nos jardins da área interna e externa – ambos desenvolvidos pelo paisagista Sandro Ward.

No quarto de casal, a paleta de cores neutras é mantida, criando unidade visual nos ambientes. Chamam a atenção o banco esculpido em pedra por Claudia Moreira Salles e um biombo dos anos 1950 que Bruno Carvalho escolheu para fazer as vezes de quadro acima da cama.

Outro diferencial do ambiente é a cabeceira, que foi customizada pela Collectania. Ainda neste mesmo espaço, há duas colaborações do Estúdio Manus: uma delas é a instalação de tecido que divide o quarto do spa íntimo. A outra é uma escultura de flor suspensa, que representa a linguagem onírica presente em todos os ambientes da Casa Alva.

O ponto alto do projeto fica por conta do spa íntimo, composto por sala de banho, espaço para massagem e piscina com tratamento termal. A bancada em mármore travertino bruto jateado, desenvolvida pelo escritório especialmente para a mostra, com cuba embutida da Deca é a primeira visão de quem chega à sala de banho – um espaço dedicado exclusivamente ao relaxamento e bem-estar.

No espaço à esquerda da sala de banho, está a área da ducha, que foi totalmente revestida com pastilhas de aspecto rústico. O mesmo acabamento foi utilizado na área interna da piscina, equipada com torneiras para banho termal.

Equilíbrio e leveza fazem parte do conceito do projeto do BC Arquitetos para a CASACOR São Paulo 2021 – um espaço que prima pela calma, bem-estar e conexão com a natureza. Uma casa sem barreiras, onde a exaltação do relaxamento acontece no spa íntimo.

Veja o Tour 3D completo do ambiente aqui.

