Cores marcantes dão vida aos espaços da CASACOR SP 2021

Para quem gosta de cores, a edição deste ano da CASACOR São Paulo está convidativa. Com propostas diversas de misturas de tons inusitados, os ambientes trazem uma série de paletas harmoniosas que contrastam e surpreendem aqueles que visitam a mostra paulista.

As combinações estão presentes em todos os lugares – da escolha dos móveis, passando pela marcenaria e nas cores da parede. As cores são capazes de passar emoções e trazer personalidade ao espaço, mas é importante tomar cuidado com a dosagem, para não criar um ambiente pesado.

A Coral, marca oficial de tintas da CASACOR, ajudou nossos especialistas oferecendo diferentes opções de cores para trazer um charme todo especial que revela a alma dos projetos. A seguir, conheça os lindos projetos que estão marcando presença na CASACOR São Paulo:

Ana Weege – Living Galeria Perspectiva

Jovial e despojado, o Living Galeria Perspectiva marcou a chegada de Ana Weege na CASACOR. Ela se inspirou nos elementos e formas da natureza para criar um ambiente sensorial, e apostou em obras do artista plástico Gian Luca Ewbank para trazer ainda mais vida ao projeto. As peças do ambiente trazem um ar totalmente despojado.

A escolha do tapete azul com listras assimétricas, bem como o sofá Marc – desenhado pela própria arquiteta – exibem uma mistura de cores que destaca o espaço, e de quebra demonstram um lado de ousadia e personalidade.

Kika Tiengo – Hall Abluo

A combinação do verde, rosa e tons terrosos trouxe uma atmosfera de pureza para o espaço, levando os visitantes a tempos mais simples. Chamado de Hall Abluo (que significa “limpeza” e “purificação”), Kika Tiengo, autora do espaço, se inspirou no mundo pós-pandemia e suas necessidades atuais.

“É no hall que lavamos as mãos, tiramos os sapatos, deixamos o mundo para trás e entramos no ninho”, explica. Para isso, ela apostou em um lavatório em cerâmica artesanal como ponto de destaque.

Matheus Lima – Sans Tache

Matheus Lima batizou o seu espaço de Sans Tache, e apostou em uma atmosfera sóbria e elegante para criar um espaço com cores. O destaque principal fica para a marcenaria em tons de marrom e do uso do rosa claro no sofá – este, que quase chega em um tom de bege. A ideia era usar tons que pudessem ser utilizados em casa e que não enjoassem o morador.

Marcelo Diniz e Mateus Finzetto – A, Dorê Gourmet L’ espace AD

As cores estão por todos os lados no espaço criado pela dupla Marcelo Diniz e Mateus Finzetto – seja nos acessórios, nas paredes e até na obra de arte eleita para compor o espaço. “Pensamos que o espaço deveria ser um convite para receber de diversas formas, tanto no lounge com um bar de apoio, quanto na ilha gourmet”, explica Marcelo.

Para dar ainda mais valor às cores, os armários foram posicionados na lateral para deixar a parede revestida de cerâmica em destaque.

Tufi Mousse – Restaurante Terraço

Amplo e arejado, Tufi Mousse apostou em um Restaurante Terraço de 366 m² bastante ventilado e fresco. Para trazer vida, ele aliou tons de cobre brilhantes com peças clássicas e de cores menos marcantes. A proposta ficou equilibrada e muito elegante.

Pedro Luiz de Marqui – Estúdio Liberdade

Um estúdio de 60 m² defende a liberdade criativa com um espaço lúdico e extravagante. As cores e peças fazem uma contraposição de épocas diversas, com elementos brasileiros e texturas diversas.

Continua após a publicidade

“A ideia foi aplicar diversos materiais que se contrapõem, representando o passado e o presente, como uma caverna contemporânea”, explica Pedro Luiz de Marqui. Batizado como Estúdio Liberdade, o arquiteto apostou em wood frame para garantir mais sustentabilidade ao projeto.

Serviço CASACOR São Paulo 2021

Onde: Parque Mirante, (anexo ao Allianz Parque) – Rua Padre Antônio Tomás, 72

Quando: de 21 de setembro a 15 de novembro de 2021

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 12h às 22h

Bilheteria digital: https://casacor.byinti.com

Estacionamento no Local – EstaparR$50 (período de 4 horas)R$5 (por hora adicional)

Valores dos ingressos:R$ 80 (Terça a Quinta) – InteiraR$ 40 (Terça a Quinta) – Meia entradaR$ 100 (Sexta Sábado, Domingo e Feriados)R$ 50 (Sexta Sábado, Domingo e Feriados) – Meia entrada

Compra de ingresso de meia-entrada– Idoso a partir de 60 anos– Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento– PCD e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13)– Professor da rede pública e privada, apresentando o documento válido com foto* Comprovação de meia-entrada será exigida na porta

Importante:– Gratuidade de entrada para crianças com idade comprovada de até 10 anos– 1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos– A partir de 5 ingressos, parcelamento em 2 vezes– Venda Grupo: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para ajuda@byinti.com-

– obrigatório apresentar certificado de vacinação