Cozinhas da CASACOR SP 2021: 6 projetos que aliam elegância e conforto

Atualizado em 7 out 2021, 12h06 - Publicado em 8 out 2021, 09h00

Por Yesca Coelho/CASACOR Atualizado em 7 out 2021, 12h06 - Publicado em 8 out 2021, 09h00

Sob o tema “A Casa Original”, a mostra neste ano propôs ao elenco um retorno às origens, que acertou em cheio com espaços únicos e deslumbrantes.

É impossível não se imaginar habitando algum dos espaços – isso porque a proposta de criar ambientes surpreendentes foi muito bem cumprida. Estilos diferentes, cores vibrantes e neutras, assim como o uso de texturas inovadoras marcam os ambientes da mostra paulistana, que atendem a todos os gostos.

É nesse contexto em que as cozinhas ganham protagonismo: fundamentais em um lar, as cozinhas ganharam nova conotação na pandemia e passaram a ser um espaço onde as pessoas viram uma oportunidade de aprender algo novo e ter um momento de tranquilidade.

Ela também é um espaço perfeito para receber os amigos. Captando todas as energias e sentimentos que uma cozinha pode oferecer, o elenco da CASACOR SP 2021 criou lindos e inspiradores espaços. Confira a seguir!

Très Arquitetura – Aconchegos Portinari

Os elementos naturais trouxeram um clima bastante delicado e harmonioso para a cozinha da CASACOR SP 2021 assinada pela Très Arquitetura. As arquitetas adotaram uma paleta neutra para trazer um aspecto acolhedor e confortável para a cozinha.

A parede foi ocupada do começo ao fim por uma marcenaria que serve tanto como armário para a cozinha como também estante para a sala de estar.

Leo Shehtman – Social House

Um loft contemporâneo assinado pelo veterano Leo Shehtman trouxe uma das cozinhas da CASACOR SP 2021 mais inspiradoras de todas. A proposta foi utilizar formas orgânicas e tons escuros para mostrar que é possível criar uma conexão com a natureza e aliar tecnologia ao processo. A luminária La Festa delle Farfalle, de Ingo Maurer, é um dos destaques do projeto.

Brunete Fraccaroli – Simplesmente Dourado

A nossa “arquiteta colorida”, Brunete Fraccaroli, mostrou que os tons de dourado continuam sendo uma boa aposta e exibiu um espaço atemporal na CASACOR São Paulo.

A escolha das cores está em total sinergia com o momento atual: o branco simboliza a paz e está ligado à limpeza, uma questão que sempre foi importante na vida de todos, sobretudo na pandemia. Já o dourado remete ao sol, que é fonte de saúde e representa o renascimento alcançado com os avanços da vacinação.

Na cozinha, a veterana apostou em acomodar todos os elementos em uma única parede e o branco protagonizou, enquanto toques de dourado trazem contraste e harmonia com o restante da decoração.

Guto Requena – Casa LG ThinQ

Um espaço moderno e tecnológico foi a proposta do arquiteto Guto Requena para a mostra da CASACOR deste ano. A construção foi feita de maneira sustentável em apenas 10 dias, e contou com a tecnologia para trazer um aspecto mais futurista, sem abrir mão do aconchego. Para a cozinha, a Evviva – marca de móveis personalizados – foi eleita para compor o ambiente, trazendo a cozinha INO D.O.C, que trouxe um ar minimalista e que ressalta a pureza das formas.

BC Arquitetos – Casa Alva

Traços simples e texturas marcam o estilo minimalista da cozinha da Casa Alva, assinada pelo escritório BC Arquitetos. Uma única bancada reúne os armários e espaços para os eletrodomésticos, e a mesa de jantar ampla dá espaço para receber os convidados enquanto se cozinha.

Marcelo Diniz e Mateus Finzetto – A, Dorê Gourmet L’ espace AD

Um espaço divertido e alegre marca presença na CASACOR SP 2021: assinado por Marcelo Diniz e Mateus Finzetto, a proposta era de criar um espaço para receber confortavelmente os visitantes de diversas formas, seja no bar de apoio, como na ilha gourmet.

Para valorizar a ilha central e dar mais destaque à parede de cerâmica, os armários da cozinha foram colocados na lateral, assim, deixando o espaço mais amplo e menos sobrecarregado.

Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz – Loft do Colecionador

A cozinha serviu como uma divisão entre o quarto e a sala de estar no Loft do Colecionador assinado por Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz. Os armários cumprem dupla funcionalidade: o de acomodar os eletrodomésticos e outros itens, como também dar mais privacidade ao quarto.

Uma ilha central também serviu como apoio para acomodar mais armários. Além disso, o tampo foi expandido para acomodar as cadeiras e servir como uma mesa.