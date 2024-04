Outono: dicas de móveis outdoor para a estação mais aconchegante do ano

O outono chegou e, com ele, muitos dias secos e ensolarados seguidos de noites amenas e estreladas – ambos, ideais para viver momentos ao ar livre. Separamos aqui alguns mobiliários outdoor da Eco Flame Garden para que você possa curtir a estação mais aconchegante do ano.

1) Quentura

Além do mobiliário, a Eco Flame Garden fabrica tachos em ferro fundido para abrigar fogueiras ao ar livre (e a feitura de marshmallows e outras delícias chamuscadas). Disponíveis em cinco medidas, o Tacho Corten tem durabilidade de 20 anos.

2) Faça chuva ou faça sol

As poltronas são feitas em poliéster 100%, repelentes a água e mofo – o que as torna resistentes tanto a altas temperaturas sob o sol, quanto a garoa e chuvas leves.

3) Bom de se ver

As poltronas são fabricadas no modelo individual e duplo, além dos apoios para pés. Disponíveis em cores variadas (das terrosas aos azuis), elas são forradas com tecido anti desbotamento e preenchidas com espuma D26, para que não deformem e garantam o conforto por mais tempo.