6 tendências imperdíveis que vimos na Expo Revestir 2024

A 22ª edição da Expo Revestir 2024 chegou ao fim na última sexta-feira, 22 de março. Ocupando 65 mil metros quadrados do pavilhão São Paulo Expo, a maior feira de revestimentos da América Latina reuniu mais de 180 expositores cheios de novidades tanto em revestimentos quanto em louças e metais.

Maratonamos – sim é uma maratona – cada cantinho da Revestir para garimpar novas tendências. E explicamos abaixo cada uma delas. Qual a sua favorita?

Metais coloridos

Um toque divertido e com design assinado. Os metais coloridos roubaram a cena na Revestir 2024. Entre eles, a Coleção Nu, assinada pelo Studio Inma Bermúdez, da designer espanhola Inma Bermúdez e do arquiteto alemão Moritz Krefter, para a Roca, foi o grande destaque. A coleção é composta por seis cores: Mint Green, Cobalt Blue, Honey Yellow, Titanium Black, Glossy White e Cromado.

Continua após a publicidade

Com três acionamentos diferentes nomeados de Pin, Dome e Stripes e um diâmetro de corpo de 35 milímetros. Há ainda a disponibilidade de escolha entre bica alta, baixa, instalação de mesa ou parede.

Efeito granilite

Não, ele não foi embora! O efeito granilite segue forte na decoração e dessa vez sob o olhar do renomado arquiteto Isay Weinfeld. Para a Portobello, Isay assina a linha Folia que utiliza uma técnica de produção em massa que resulta no visual de granilite.

Continua após a publicidade

A linha completa está disponível nos formatos 1,20 x 2,70 m e 1,20 x 1,20 m, em duas cores: cinza e craft.

Revestimentos abaulados

Chega de efeito 3D, a tendência do momento são os revestimentos abaulados. Dos muitos apresentados durante a feira, destacamos o Filete Abaulado, da Keramica, feito com argila in natura, moldado à mão, e composto 65% por pastilhas de porcelana descartadas.

Continua após a publicidade

No mesmo formato curvo, a Lepri apresentou a coleção Filo.

Sustentabilidade

Como criar revestimentos sustentáveis? As marcas seguem procurando novas maneiras de responder essa pergunta.

Continua após a publicidade

A Castelatto, em parceria com a Deca, desenvolveu a linha Matéria que reaproveita resíduos do ciclo produtivo da Deca. Louças sanitárias que apresentavam defeito foram trituradas e transformadas em pequenos fragmentos, chamados de Pitcher, que foram aplicados em 70% da composição da nova linha.

Composto por seis cores: Barbante, Chumbo, Cinza, Branco, Sálvia e Terracota, o revestimento de parede Matéria é um novo modelo de brick, com espessura fina, material leve, e textura porosa de tijolos aparentes.

Toque rústico

O rústico também não sai de moda. Para a Portinari, o paisagista Alex Hanazaki assina os cobogós Hana. Os produtos em concreto arquitetônico estão disponíveis em quatro cores e possuem o formato 10 x 40 x 10 cm, e contemplam as áreas internas e externas com várias possibilidades de paginações.

Multifuncional

A tecnologia que ajuda a economizar espaço e renova os produtos como conhecemos também segue em alta. Na Tramontina, ela ganha forma no DUO, produto que une cooktop por indução à coifa, podendo ser instalada no modo depuração e exaustão. A grande novidade é a forma de instalação. Com o DUO, a coifa desce e fica abaixo do cooktop, embutida na marcenaria, mantendo o ambiente clean.

Continua após a publicidade