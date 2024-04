O que plantar no outono? Flores e hortaliças que se dão bem na estação

O que é bom plantar no outono? Esta é uma dúvida comum de quem gosta de ter um toque de verde em casa, mas com as mudanças de temperatura e clima, é difícil manter nossos cultivos em perfeito estado sem a preparação necessária. Por isso, conversamos com Renata Guastelli, idealizadora da “Renata Guastelli Paisagismo” e vencedora do Prêmio Melhor Paisagista D&D 2023, para descobrir as 10 flores e hortaliças que se dão bem no outono . Confira:

O outono é bom para o plantio?

Em decorrência do sol e temperaturas quentes, alguns iniciantes tendem a pensar que apenas o verão e a primavera são capazes de render hortaliças lindas e de qualidade, mas a verdade é que o outono está repleto de características das quais não podemos deixar de nos aproveitar.

“O outono é uma boa época para plantar hortaliças que se adaptam a temperaturas mais amenas. Mas sempre é importante lembrar que a maioria das plantas começa um período de dormência no outono, que se estende até o início da primavera”, explica Renata.

E como lidar com o período de dormência das plantas no outono? A paisagista aponta que, durante esse período, a adubação pode ajudar as plantas a manterem sua energia. Além disso, ela recomenda a realização adequada da poda de cada uma de suas plantas faz a diferença.

“O outono é um período propício para observar as alterações que ocorrem nas plantas ao longo das estações do ano. Esta observação ajuda a entender melhor o que as plantas precisam e como cuidar delas”, acrescenta a paisagista.

O que levar em conta para escolher o que plantar no outono?

A paisagista ainda ressalta que é importante levar em conta fatores essenciais para escolher o que vamos plantar no jardim ou na horta de casa, como a capacidade de adaptação ao clima.

“Também é importante considerar a capacidade de resistência ao frio. Algumas plantas são capazes de resistir às temperaturas mais baixas, de florescer, e são perenes. É importante verificar a umidade da terra e estabelecer o número de regas a partir disso”, acrescenta Renata.

Quando o clima está mais ameno, a quantidade de água absorvida pelas plantas é menor, e com isso a frequência da irrigação deve ser menor. É importante monitorar oscilações de temperatura, os choques térmicos, a perda de folhas e a diminuição da fotossíntese durante, pois isso pode acabar por prejudicar as suas hortaliças.

Melhores flores para o outono

“Uma boa opção para o outono são as margaridas, que gostam de solos arenosos com boa capacidade de escoamento de água. A rega deve ser feita a cada dois ou três dias e o solo onde elas crescem deve ser argiloso, necessitando assim de uma drenagem eficiente. Elas se desenvolvem bem em temperaturas confortáveis, variando entre 15 e 25ºC”, recomenda a paisagista.

Além delas, as rosas se destacam na estação. Elas são amantes do sol e tendem a se desenvolver melhor quando recebem luz solar por seis horas diárias, além de ser essencial que o solo tenha uma boa capacidade de drenagem e retenção de umidade.

“Entre outras possibilidades, destaco que a gérbera prefere um solo bem drenado e rico em compostos orgânicos. A astromélia gosta de solos que drenam bem e são ricos em matéria orgânica. Já a amor-perfeito prefere um solo bem drenado e rico em compostos orgânicos”, complementa.

Hortaliças para o outono

Se você prefere plantar hortaliças, não nos esquecemos de você, pois a paisagista também deixou sua lista para o clima.

“As hortaliças que melhor se dão durante o outono são alface, cenoura, beterraba, couve e espinafre. As sementes devem ser plantadas em fileiras espaçadas, de acordo com a profundidade correta. Mantenha o solo úmido, mas evite encharcar. São hortaliças que resistem às baixas temperaturas e alterações climáticas do outono”, finaliza a profissional.

Escolha suas flores e hortaliças favoritas, e hora de plantar!