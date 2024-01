Molho, vinho e mais: Como limpar manchas de festas

Tem acidente que tem cara de festas de fim de ano, né? Aquele vinho no vestido, o molho na toalha da mesa de jantar, e por aí vai… Derrubou, mas e agora? Cada mancha exige um protocolo diferente para remoção completa e sem danificar o tecido atingido.

Para ajudar na missão da limpeza, conversamos com Priscila Castro, especialista em limpeza e embaixadora da Ecoville Brasil, que listou abaixo o passo a passo para diferentes situações.

Confira abaixo e já salva essa matéria nos favoritos. Melhor prevenir do que remediar, né?!

Como tirar mancha de vinho tinto?

Em tecidos: Produtos ácidos ou à base de amoníacos, água oxigenada e bicarbonato de sódio na composição são os mais indicados. Quanto mais rápido agir, mais fácil será remover a mancha. Não esfregue, pois isso pode espalhá-la. E se a mancha estiver em uma peça delicada, leve-a para uma lavanderia profissional para não arriscar estragar o tecido.

Em pisos: Primeiramente, é preciso tirar o excesso do líquido com um pano seco e sem esfregar, pois isso pode espalhar a mancha. O processo de limpeza irá depender de cada tipo de piso, o ideal é que seja um produto alcalino indicado para limpeza pesada. Não adianta fazer misturinhas ou colocar produtos não adequados, pois pode acabar danificando o piso.

Como tirar mancha de molho vermelho?

Retire o excesso do molho com uma colher ou faca e não deixe o molho secar, pois dificulta a remoção. Use água fria para enxaguar a área manchada, pois a água quente pode fixar a mancha.

Em seguida, aplique um removedor de manchas à base de amoníaco, esse tipo de produto remove a mancha de molho sem danificar a fibra dos tecidos, seja da roupa ou do pano de prato.

O produto também pode ser usado em pisos e o processo é basicamente o mesmo, retirar o excesso do molho sem espalhar e depois, com uma esponja úmida com o produto, aplicar no local, enxaguar com água e secar com o pano.

Como tirar mancha de gordura?

Podemos citar os produtos multiuso com ação desengordurante indicado para a limpeza de laminados, vinílicos, metais, esmaltados e diversas superfícies. Pode ser utilizado em geladeiras, fogões e não causa amarelamento.

Em tecidos, utilize um removedor de manchas à base de amoníaco diretamente sobre a mancha. A composição desse produto é um poderoso desengordurante, removendo óleos, gorduras e graxas.

Há também a opção de aplicar um pouco de detergente neutro na mancha e deixe agir por alguns minutos. Esfregue suavemente a mancha com uma escova de dentes macia e enxágue bem com água fria.

Como tirar mancha de maquiagem?

Para tirar mancha de maquiagem das roupas, é importante agir o mais rápido possível, pois quanto mais tempo a mancha permanecer na roupa mais difícil será de remover.

Limpe o excesso de maquiagem da roupa com um pano seco ou papel-toalha. Molhe a área afetada com água fria. Aplique um produto removedor de manchas à base de amoníaco e deixe o produto agir por alguns minutos.

Depois, esfregue a área afetada com um pano ou escova macia para não danificar o tecido.

Como tirar mancha de protetor solar?

O primeiro passo é remover o excesso de protetor solar com um papel-toalha ou pano limpo. Em seguida, aplique um produto desengordurante na mancha, como detergente neutro, sabão líquido ou removedor de manchas.

Deixe o produto agir por alguns minutos e, em seguida, esfregue suavemente com uma escova macia.

Como tirar mancha do tapete?

O processo dependerá do tipo de mancha, mas para todos os casos o ideal é um limpador específico para estofados e carpetes, pois são próprios para não danificar a fibra e nem a cor dos tecidos.

É importante sempre testar o produto removedor em uma área escondida do tapete antes de usá-lo na mancha. Aplique sobre a mancha e deixe agir pelo tempo recomendado na embalagem do produto. Use um pano úmido para remover e, em seguida, aspire o tapete.

Quais são os cuidados necessários na hora de remover manchas?

Importante certificar o tipo de mancha na roupa para comprar o produto mais adequado. Leia com atenção a descrição do produto no rótulo. Verifique a periculosidade do produto em relação à utilização dele perto de crianças e animais de estimação. Procure um especialista no assunto. As misturas e indicações oriundas de vídeos caseiros podem não alcançar o resultado esperado, além de danificar a superfície. Produtos à base de amoníaco são coringas para se ter em casa, pois além de remover graxa da roupa também remove manchas de chocolate, óleo, azeite, podendo ser utilizado também na cozinha e banheiros.