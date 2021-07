Marcenaria inteligente: 10 espaços com soluções belas e práticas

A marcenaria inteligente é uma grande aliada de quem deseja otimizar espaços e oferecer soluções diferentes para casas, apartamentos e escritórios. É uma maneira de inovar com móveis únicos e de quebra garantir elegância para os projetos.

É possível incorporar esse elemento em qualquer espaço da casa, como armários planejados para cozinhas em uma única parede, quartos com modulado integrado e até ideias mais ousadas – como veremos em breve. O importante é deixar a criatividade fluir e pensar em formas dinâmicas de construir o ambiente.

A marcenaria também pode setorizar os ambientes integrados, de forma a facilitar a vida dos moradores que desejam mais amplitude mas ao mesmo tempo pretendem manter a privacidade de alguns cômodos.

A seguir separamos 12 projetos que contaram com marcenaria inteligente para oferecer soluções inovadoras e práticas. Confira!

O Apê Simpatia contou com um rack personalizado que integra a sala de estar, o espaço para o café e o bar. O móvel contou com espaços bem divididos para garrafas, adega, frigobar e prateleiras suspensas para ajudar. A Lez Arquitetura foi a responsável por criar soluções práticas para o apartamento de 44 m², e apostar em marcenaria inteligente foi uma ideia esperta para trazer funcionalidade ao espaço.

O desejo de criar uma horta na cozinha já é realidade em muitos lares. A Triplex Arquitetura mostrou como é possível fazer isso de um jeito criativo, apostando em marcenaria para agrupar as espécies. Batizada de Casa Raízes, o projeto marcou presença trazendo elementos naturais para a CASACOR São Paulo 2018.

O espaço para o sofá evolui em um painel de madeira que desenha as paredes e também cria prateleiras para adornos e plantas. O projeto foi assinado por Dan Gayfer Design com o objetivo de investir em mobília embutida para melhor aproveitar e setorizar os 93m2 de uma casa em Melbourne, na Austrália.

As estantes vazadas são uma ótima opção para compor espaços de tamanho reduzido por oferecerem praticidade e amplitude. Priscila Cox e Fernanda Gazola apostaram em diferentes ideias para um apartamento localizado no Itaim Bibi e elegeram uma estante com nichos que integram a cozinha e a sala de estar.

Os quartos infantis são os cenários favoritos dos arquitetos para utilizar a marcenaria inteligente. Trata-se de um espaço que precisa de interatividade e ideias que agucem a criatividade dos pequenos. Exemplo disso é o projeto de Tatiana Lopes e Tatiana Mendes para a CASACOR Rio de Janeiro 2016 que integrou cama, estante e escrivaninha de maneira esperta para acomodar tudo no seu devido lugar.

Utilizar o espaço embaixo da escada é uma boa saída em espaços pequenos. Nesse projeto de um apartamento de 23m² assinado pelo escritório japonês NestsSpace Design, os arquitetos optaram por criar um home office para os moradores ao lado da escada, e colocaram vários nichos para que os ocupantes pudessem guardar seus mais diversos objetos e manter a organização do local.

No piso superior, o dormitório rouba a cena, e agrada aqueles que precisam de privacidade para trabalhar, ler um livro, meditar ou apenas ter um momento de tranquilidade.

Cores e marcenaria marcaram o projeto Minha Cabana, Meu Mundo assinado pelo escritório SP Estúdio para a CASACOR São Paulo 2017. As arquitetas à frente do delicado espaço, Fabiana Silveira e Patricia de Palma, apostaram em trazer itens que acompanhassem o crescimento das crianças.

A madeira rústica entrou em cena para trazer delicadeza no Quarto da Júlia, assinado por Paula Neder e Coletivo PN+ para a CASACOR Rio de Janeiro 2021. Os arquitetos investiram em um espaço para que a menina de 7 anos pudesse ler, estudar, brincar e ter novas ideias.

Um loft de 112 m² contou com marcenaria inteligente para integrar os ambientes e trazer aconchego à composição. O projeto assinado por Barbara Gomes e Giulliana Savioli, do Studio 011 para a CASACOR São Paulo 2017 contou com poucos e bons móveis e, para criar uma atmosfera acolhedora, a madeira foi fundamental.