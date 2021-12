Banheiros pequenos: 10 ambientes charmosos que aproveitam bem o espaço

Projetar um banheiro em pouco espaço não é uma tarefa simples, mas uma demanda frequente de muitos profissionais de arquitetura e design de interiores. Isso porque com os imóveis cada vez menores nas grandes cidades, é preciso muita criatividade para criar espaços confortáveis e práticos para o dia a dia dos moradores. Se você busca por inspiração para decorar um banheiro pequeno, confira a seleção de projetos que preparamos logo abaixo!

Presença natural

Neste banheiro, criado pelo escritório J1 Arquitetura & Engenharia, a atmosfera de bem-estar foi a inspiração para o projeto, que tem um jardim interno e uma abertura para o lado externo dentro da área do boxe. Neste espaço, o revestimento cerâmico que imita madeira deixa o ambiente ainda mais aconchegante.

Revestimento só na área molhada

A metragem pequena deste banheiro, assinado pelo Studio 92 Arquitetura, não foi um problema para criar um ambiente prático e estiloso. Repare que as paredes receberam revestimento cerâmico só na área molhada e o piso na cor terracota reveste todo o espaço. A cor preta é outro elemento marcante na decoração e foi usada no chuveiro, metais e marcenaria.

Um toque de cor nas paredes

Já neste banheiro, criado pelo escritório Hoearquitetura, as paredes foram pintadas de azul, o que trouxe um charme especial ao espaço. Acima do vaso sanitário, a parede foi aproveitada com a inclusão de prateleiras abertas. No teto, a iluminação foi embutida no forro para deixar o visual mais limpo.

Nichos na parede

A arquiteta Amanda Miranda criou nichos na parede dentro do boxe para liberar espaço e usou cores claras a fim de trazer sensação de amplitude ao banheiro. O resultado é um ambiente elegante e com uma gostosa sensação de bem-estar.

Ladrilhos coloridos

Continua após a publicidade

Para trazer um pouco mais de personalidade ao banheiro, o arquiteto Rafael Ramos criou um painel revestido de azulejos em um tom de azul intenso com estampas circulares dentro do boxe. No restante do espaço, reina a simplicidade, com revestimentos claros e metais de desenhos simples.

Desenho delicado

Uma granilite clarinha reveste o piso e metade da parede deste banheiro e um tom rosa bebê colore outro canto. Chama a atenção também a marcenaria de desenho sutil, sobre o vaso sanitário, que tem um espelho amplo na porta e, abaixo, uma prateleira onde é possível apoiar pequenos acessórios. Projeto da arquiteta Mariane Gimenez.

Formas arredondadas

Dos revestimentos aos acessórios, tudo é muito charmoso neste banheiro pequeno, assinado pelo arquiteto Gustavo Passalini. Destaque para os ladrilhos de formato hexagonal na parede e às peças de formato arredondado, como o espelho, as luminárias e a cuba.

Clima de bem-estar

Com materiais que exibem a textura da madeira, este banheiro ganhou sensação de amplitude e um clima confortável. O projeto leva a assinatura do escritório GG Arquitetura, que incluiu detalhes na cor preta para trazer contraste e plantas sobre a bancada e pendurada na área do boxe.

Desenho simples

Do escritório Daniel Korn Arquitetura, este banheiro foi pensado sob medida para que o morador pudesse ter uma experiência confortável, sem esbarrar em nada. Repare que a marcenaria não tem puxadores. Sobre a bancada, um espelho grande facilita o dia a dia e ainda traz sensação de amplitude.

Paleta neutra

A paleta neutra eleita pelo escritório Beta Arquitetura deixou este banheiro pequeno elegante. O mesmo revestimento recobre as paredes e o piso, trazendo mais unidade visual ao ambiente. E o armário de madeira natural traz um toque aconchegante.