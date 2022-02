Decoração: 5 marcas de produtos têxteis que você precisa conhecer

Almofadas, mantas, colchas e outras peças feitas de tecidos levam ainda mais conforto e charme para a casa. Com suas cores e texturas, esses itens atuam como um arremate para a decoração e se tiverem um toque artesanal, o resultado é ainda mais bonito.

Por isso, buscamos cinco marcas brasileiras de estilos bem diferentes e que trabalham com produtos feitos à mão para você conhecer.

A designer mineira Elisa Atheniense, expert nos trabalhos com o couro, emprega seu talento também em peças de tecido. A marca tem como principal característica a tradição da manufatura e a técnica do tressê. Dos tons terrosos aos mais vibrantes, o catálogo conta com almofadas, mantas e pufes, por exemplo.

Idealizado pela jornalista Zizi Carderari, o Estúdio Avelós tem como missão valorizar os saberes e fazeres tradicionais brasileiros, capacitando a mão de obra artesanal. A marca trabalha com fio 100% algodão é colorido com tingimento reativo, o que permite lavar e secar as peças sem que a cor desbote. São passadeiras, jogos americanos, toalhas, panos de prato e roupas de cama que levam um toque rústico e chique para a casa contemporânea.

Continua após a publicidade

A Pia Laus trabalha com criações são 100% brasileiras, feitas por meio de técnicas artesanais e com o reaproveitamento de matérias-primas excedentes da indústria têxtil e com materiais sustentáveis e certificados. Assim, a principal característica da marca são peças únicas. Entre os materiais usados estão o fio desfibrado, algodão orgânicos e fios e gaze de seda, que dão forma a almofadas, jogos americanos e mantas cheios de estilo.

Quem está à frente da Ayo Moda Casa é a Monique Santos, que exalta a cultura africana nas criações da marca. As peças são feitas de tecido africano, chamado Wax Print, com cores e desenhos vibrantes, que dão um toque especial ao décor. O Wax Print é feito de 100% algodão, com estampa dos dois lados e com ele são fabricadas cúpulas, almofadas, fronhas, capas de edredons e muitos outros produtos.

Estampas coloridas e cheias de grafismos marcam as criações da designer têxtil Paola Muller. Além do visual, as peças da marca Lola Muller são conhecidas pela qualidade do tricô, tecido com fios de nobres. As tramas de Paola estão disponíveis em mantas, estofados, tapetes e outras peças.