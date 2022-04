Loft de 84 m² impressiona pela delicadeza da arquitetura japonesa

A Yamagata Arquitetura apresentou para a CASACOR São Paulo 201, um espaço autêntico e original, que se conecta com suas próprias perspectivas: otimização do espaço, sustentabilidade, ergonomia e poesia.

Batizado de “Shoji 04”, o loft de 84 m2 remete aos pequenos e confortáveis espaços do Japão, mas com um toque atemporal: o espaço poderia ser inserido em qualquer cidade cosmopolita.

Um grande volume de madeira envolve os cômodos do espaço e permite que a luz natural entre de forma geral, em conexão com os preceitos de sustentabilidade e de sintonia com a natureza.

A delicadeza da arquitetura japonesa e os painéis shoji, usados para setorizar e dividir áreas em casas orientais, foram algumas referências para a formatação deste volume.

A marcenaria é tradicional, feita com caixas estilizadas e alinhadas à distribuição formal do mobiliário, imprimindo uma atmosfera inusitada e reforçando o conceito nipo-industrial.

Um mix de temperaturas, texturas e percepções: madeira clara, ladrilho hidráulico, mármore e metal.

A curadoria de arte traz a assinatura de Alessandro Sartore, reunindo obras de artistas de prestígio mundial.