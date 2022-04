Jovem arquiteto é destaque na CASACOR e já assinou projeto para Jade Picon

Enquanto muitos estudantes se preocupam com a formatura no último semestre do curso de arquitetura, Quintino Facci estava além: o hoje arquiteto já era dono do seu próprio negócio, atendia a grandes clientes e ainda por cima foi convidado a participar da CASACOR Ribeirão Preto em 2021.

Hoje formado, o então estudante não só marcou sua estreia na mostra enquanto ainda estava na faculdade, como também venceu o prêmio de “Ambiente Mais Bonito da CASACOR Ribeirão Preto 2021” na votação via internet: um mérito que não esperava receber, como comentou em entrevista exclusiva.

Mas afinal, quem é o mais jovem integrante do elenco da CASACOR Ribeirão que venceu o ambiente mais bonito da edição? A seguir, confira um pouco da história de Quintino Facci!

Empreendedor aos 17 anos

Assim que entrou na faculdade, Quintino contou que, logo de cara, sentiu um desejo de empreender. Ele começou a estudar sobre renderes pelo YouTube e conseguiu um estágio logo no início do curso, na área de interiores.

Após cinco meses, o estúdio onde trabalhava decidiu contratar a ferramenta que Quintino utilizava para renderizar, e ele foi quem ficou responsável por assessorar e dar aula aos colegas. De cara, a reflexão do estudante foi: “se eles precisam disso [curso de render], outros escritórios devem precisar também.”

Identificada a necessidade que para ele se tornou uma grande oportunidade de negócio, o arquiteto começou a estudar mais sobre marketing digital, infoprodutos e empreendedorismo. No final daquele mesmo ano, lançou um e-book chamado “Manual da Reforma Barata”, que não chegou nem perto das expectativas de vendas.

“Eu tinha apenas 1.200 seguidores no Instagram, não aparecia muito nas redes sociais, morria de vergonha, então não vendeu quase nada. Eu fiquei bastante frustrado”, comentou. Hoje o arquiteto possui mais de 175 mil seguidores no Instagram.

A frustração não durou muito, e meses depois ele decidiu abrir o seu próprio Estúdio de 3D. Em uma noite, ele sozinho criou a logomarca, o Instagram da empresa e estipulou uma meta diária de contatos que iria fazer com arquitetos oferecendo renderização.

“Em seis meses eu sai do estágio, já estava com seis pessoas trabalhando comigo, e decidi abrir o meu escritório.”

Desafios da pandemia

O escritório foi inaugurado em janeiro de 2020, e logo no final de fevereiro teve início a pandemia no Brasil. “Eu quase virei do avesso, foi um soco no estômago”. Apesar dos desafios, Quintino não se deixou abalar e investiu em seu negócio, contratando uma arquiteta para trabalhar no escritório fazendo projetos – já que antes a empresa era focada apenas em 3D.

“Eu sou um cara muito positivo, então mentalizava sempre que algum cliente ia surgir, e se não surgisse, eu mesmo ia atrás de encontrar. Todos os recursos que eu poderia usar, eu usei”, contou.

Projeto da Jade Picon

Um dos projetos de destaque de Quintino Facci foi a reforma do escritório da influencer digital e atual BBB Jade Picon. Ele contou que entrou em contato por e-mail com a equipe de Jade para fazer a reforma e logo depois uma pessoa da equipe, que já acompanhava os projetos dele pelo Instagram, o portfólio Quintino fez tanto a influenciadora como o sócio dela “pirarem”.

Convite para a CASACOR

Quintino foi o mais jovem arquiteto a participar da CASACOR Ribeirão Preto 2021, e ele contou que ficou “extasiado” com o convite, mas que em um primeiro momento recusou por questões financeiras. Três meses depois conseguiu um acordo para expor o loft que tanto queria.

Mas nem tudo foram flores: Quintino disse que enfrentou dificuldades, em especial em relação a fornecedores. “Faltando quatro semanas para o início da mostra, a pessoa [que ficaria responsável pela marcenaria] disse que não ia fazer. Eu fiquei maluco.”

Infelizmente, os parceiros, com quem Quintino já costumava trabalhar, não conseguiam mais ajudá-lo pois o tempo de fábrica era de 120 dias. Ele arrumou um marceneiro de última hora, imprimiu o projeto e começou a desenhar junto do profissional peça por peça.

Projeto vencedor: feminino e romântico, sem ser óbvio

Para muitos profissionais, a CASACOR é um espaço de criatividade, tendências e principalmente de deixar sua marca impressa no universo de arquitetura. Quintino decidiu mostrar sua essência e fazer uma homenagem a uma pessoa muito importante em sua vida: a namorada Waleska, com quem tem um relacionamento há mais de seis anos.

“Eu sempre quis fazer alguma coisa em relação a ela e decidi fazer uma surpresa”. Quando foi criar o layout, ele optou por um formato em “W”, a inicial do nome da namorada, e foi desenhando os ambientes separados por cozinha, living e quarto.

A marcenaria deu vida a uma série de curvaturas no espaço, que Quintino explicou que serviam para representar as curvas femininas. Na entrada do ambiente, um quadro fragmentado de grandes dimensões (2,2m x 2,4m) exibia a imagem de Waleska.

Na lateral, uma instalação artística com várias fotografias de folhas trouxe vida e delicadeza e serviu para lembrar histórias. “Eram 47 fotos da mesma folha. A ideia era mostrar os pedaços da história que você não consegue refazer.”

O aroma do ambiente foi feito unindo o perfume que Waleska usa a outros aromas que Quintino aprecia, e parece que não foi só o casal que gostou do resultado: “foi a essência mais vendida da CASACOR”, contou.