Esta casa é um refúgio integrado à natureza de Ribeirão Preto

Para que tudo fosse desfrutado com prazer, a Casa do Bosque, projetada por Cacau Ribeiro para a CASACOR Ribeirão 2018, buscou estimular os sentidos dos visitantes, através de cheiros, sons, materiais naturais, muito verde e iluminação na medida.

Com limites virtuais criados através dos brises de madeira, e grandes caixilhos com vidro, a designer trouxe o verde para dentro da cabana, criando a sensação de ser um verdadeiro bosque.

Continua após a publicidade

Com curadoria própria, a escolha das peças, obras e mobiliários acolhedores foi feita com muito zelo, criando uma sinergia entre simples e sofisticado para um casal que quer curtir a natureza sem abrir mão do conforto. Uma casa viva cheia de boas memórias!