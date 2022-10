Jabuticabeira em casa? Paisagistas dão dicas para cultivar!

Atualizado em 5 out 2022, 09h18 - Publicado em 6 out 2022, 08h00

Por Redação/ CASACOR Atualizado em 5 out 2022, 09h18 - Publicado em 6 out 2022, 08h00

A jabuticabeira é uma planta queridinha que reflete tropicalidade e está presente na memória afetiva de muitos brasileiros. Afinal, quem não tem memória de buscar seus frutos nas varandas e praças, experimentando o sabor doce daquela frutinha redonda, de casca que varia do roxo claro ao escuro. Mas afinal, como essa espécie deve ser cultivada?

Para trazer a resposta para essa questão, convidamos os paisagistas Catê Poli e João Jadão, que assinaram o Rooftop CASACOR para a CASACOR São Paulo 2021. De acordo com a dupla de especialistas, trata-se de “um clássico no paisagismo”. “A jabuticabeira é originária da Mata Atlântica e bastante resistente. Pode ser plantada tanto no solo, quanto em vasos, se adaptando bem à projeto de varandas de apartamentos, por exemplo”.

–Existem várias espécies de jabuticabeiras, mas os paisagistas destacam duas principais para cultivar em casa: a Sabará, que produz frutos pequenos e médios, mas tem desenvolvimento um pouco mais lento, e a Híbrida, que produz mais rápido e mais vezes ao ano.

“Elas podem ser plantadas como semente, mas também é possível adquirir uma muda já grande, pois se trata de uma espécie fácil de transplantar“.

O Rooftop CASACOR, um verdadeiro oásis presente em meio à CASACOR São Paulo, contou com a jabuticabeira para trazer uma atmosfera mais tropical. Para trazer mais comodidade, os especialistas optaram por uma muda grande, mas destacam que é possível conseguir cultivar do zero, plantando as sementes.

“Caso opte pela semente, o crescimento é lento, com frutos se desenvolvendo a partir do décimo ano”, destacam Cate Poli e João Jadão.

As jabuticabeiras podem chegar a até dez metros de altura e podem ser plantadas tanto em jardins, varandas e até vasos. “O importante é saber que essa espécie pede sol pleno e muita água, então, em caso de varandas cobertas, elas devem estar próximas das janelas“, destacam.

Se a ideia for plantar as jabuticabeiras em um local mais fechado, é necessário ter atenção redobrada, pois as espécies ficam mais suscetíveis a pragas como o pulgão e a cochonilha. Por isso, os especialistas recomendam cultivar a planta em locais abertos.

Por terem folhas pequenas, elas resistem bem ao vento e aguentam também altas temperaturas, se desenvolvendo bem ao clima tropical e subtropical. “Em relação à água, as jabuticabeiras pedem por irrigação diária para se manterem vistosas, especialmente em épocas de escassez de chuva”, afirmam.

Seguindo esses cuidados, as jabuticabeiras podem dar frutos durante todo o ano, ainda que sua época mais fértil seja entre agosto e setembro.