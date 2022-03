5 grandes projetos arquitetônicos assinados por mulheres

Ao longo da história as mulheres tomaram seu lugar de direito em cargos notórios mundo afora, provando que seu lugar é realmente onde elas quiserem – e claro que a arquitetura não ficaria fora disso!

Por isso, a CASACOR celebra o trabalho de mestras da arquitetura contemporânea com uma seleção de obras incríveis assinadas por arquitetas do mundo todo que inspiram quem quer que dê a sorte de cruzar por uma de suas construções.

No Brasil, grandes nomes de referência como Lina Bo Bardi, cujas mãos e mente estiveram à frente do projeto do Masp e do Sesc Pompéia, já podem ter caído no conhecimento do grande público – mas há muitas outras mulheres importantes que capitanearam grandes projetos pelo mundo.

Pensando nisso, separamos 5 obras conhecidas mundialmente assinadas por arquitetas mulheres que fizeram história – e que talvez você nunca tenha ouvido falar. Confira!

1. High Line Park (Nova York)

Não teria como ser diferente: Elizabeth Diller abre a nossa lista como um dos nomes mais importantes da arquitetura, considerada pela revista Times como a arquiteta mais influente do mundo.

Polonesa, ela nasceu em 17 de junho de 1954, e fez grandes contribuições para a arquitetura, o design e até mesmo para a educação, já que parte da sua carreira se dedicou à formação de novos profissionais, pela Faculdade de Princeton.

O projeto do parque High Line, assinado pelo escritório que montou junto de seu marido, Diller Scofidio + Renfro, faz sucesso até os dias de hoje e é considerado um dos points mais badalados entre turistas e residentes.

O espaço é uma verdadeira revolução urbana. O High Line foi construído nos trilhos de uma antiga ferroviária, em uma passarela suspensa a pelo menos oito metros do chão. Ao redor do projeto, a vista cheia de prédios gera um contraste único entre natureza e a urbanização em uma metrópole como Nova York.

2. Aqua Tower (Chicago)

Se tem uma palavra que define o edifício Aqua Tower é “impressionante”. Assinado por Jeanne Gang, o projeto tem design único e surpreendente que chama a atenção em Chicago. O escritório da arquiteta, chamada de Studio Gang, foi responsável pela construção do edifício.

O empreendimento foi inaugurado em 2019 e possui mais de 250 metros de altura. Apesar do visual impressionante, o formato do Aqua Tower vai além da estética e preza pela captação de luz natural.

3. Museu de Arte Contemporânea (Nova York)

No centro de Manhattan, um empreendimento chama a atenção por sua forma “empilhada”, como se fossem caixas retilíneas. Assinado pela arquiteta Kazuyo Sejima, o espaço reúne obras de artistas emergentes.

Kazuyo Sejima nasceu em 29 de outubro de 1956, no Japão. Ela possui uma grande importância para a arquitetura, tendo sido uma das únicas mulheres a receber um Prêmio Pritzker. Ela é uma das sócias do escritório SANAA, que esteve à frente do projeto do museu.

No interior do museu é possível encontrar galerias, escritórios, salas para eventos, um café, um teatro e até um centro de educação.

4. Centro Heydar Aliyev (Baku)

Localizado na capital de Baku, o centro Heydar Aliyev é um marco importante para destacar a independência da região, localizada na costa ocidental do Mar Cáspio, bem como trazer um quê de modernidade para a cidade.

Quem assinou o projeto foi a arquiteta conhecida como “rainha das curvas”, Zaha Hadid, que mais uma vez mostrou o porquê recebeu (e deve manter) esse título. O prédio possui diversas ondas, que estabelecem uma relação mais dinâmica e profunda com o restante da praça em que está alocado.

Zaha Hadid nasceu em 31 de outubro de 1950, em Bagdá, e morreu em 31 de março de 2016, na Flórida. Ela foi a primeira mulher a receber um Pritzker, graças ao seu estilo disruptivo de pensar edifícios de maneira única.

5. Parque Biotecnológico do Pacífico (Culiácan)

Um prédio que visa realizar uma série de estudos para contribuir com o desenvolvimento tecnológico no México, o Parque Biotecnológico do Pacífico assumiu o desafio de ser um edifício sustentável e flexível capitaneado pela incrível Tatiana Bilbao.

A arquiteta Tatiana Bilbao nasceu no México em 1972 e é uma verdadeira especialista em mesclar natureza e design tecnológico. Ela aposta muito em arquitetura verde e designs sustentáveis em suas criações.